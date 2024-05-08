https://crimea.ria.ru/20240508/krupneyshaya-vspyshka-na-solntse-proizoshla-utrom-8-maya-1137119218.html

Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 мая

Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Крупнейшая вспышка на Солнце произошла утром 8 мая

Крупнейший за последнее время выброс солнечной массы в сторону Земли произошел сегодня утром после двойной вспышки на Солнце. Ожидаются мощные магнитные бури... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T10:45

2024-05-08T10:45

2024-05-08T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Крупнейший за последнее время выброс солнечной массы в сторону Земли произошел сегодня утром после двойной вспышки на Солнце. Ожидаются мощные магнитные бури. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН."Зарегистрирован крупный выброс массы в сторону Земли. По предварительным оценкам, выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности", - говорится в сообщении.По информации ученых, выбросу предшествовала двойная X вспышка на Солнце утром в среду. Первая произошла около 5 утра, вторая в районе 8 часов. "Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли", - предупредили в лаборатории. 5 мая на Солнце регистрировалась исключительно высокая вспышечная активность, были зафиксированы вспышки, приближенные к высшему баллу X. Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в феврале. Такое происходит раз в 10-11лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на СолнцеГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летомВ Крыму летом будет аномальная жара: прогноз климатолога

космос

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солнце, вспышки на солнце, космос, земля, здоровье, магнитные бури, новости, метеозависимость, астрономия