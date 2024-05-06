https://crimea.ria.ru/20240506/uvidyat-li-severnoe-siyanie-v-krymu-posle-vspyshek-na-solntse-1137083216.html

Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце

Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце

Вспышки на Солнце, которые произошли в течение последних суток, с большой вероятностью не станут причиной сильных магнитных бурь. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T21:10

2024-05-06T21:10

2024-05-06T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вспышки на Солнце, которые произошли в течение последних суток, с большой вероятностью не станут причиной сильных магнитных бурь. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Ученый подтвердил, что в последние дни действительно наблюдалось уникальное явление, когда вспышки на Солнце происходили сразу в нескольких активных областях.Собеседник отметил, что северное или полярное сияние, которое возникает в подобных случаях, можно будет наблюдать в разных регионах планеты. Однако нельзя утверждать, что явление дойдет и до Крыма.Назаров также опроверг заявления об исключительной силе магнитной бури и ее последствиях для людей.И добавил, что опасаться перебоев в связи также не стоит.Накануне на Солнце была зафиксирована высокая вспышечная активность, в том числе вспышки, приближенные к высшему баллу X. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что активность Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмыНазвана причина загадочного свечения в небе над КрымомВспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей

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солнце, мнения, космос, природа, полярное сияние, северное сияние