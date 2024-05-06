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Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240506/uvidyat-li-severnoe-siyanie-v-krymu-posle-vspyshek-na-solntse-1137083216.html
Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце
Вспышки на Солнце, которые произошли в течение последних суток, с большой вероятностью не станут причиной сильных магнитных бурь. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T21:10
2024-05-06T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вспышки на Солнце, которые произошли в течение последних суток, с большой вероятностью не станут причиной сильных магнитных бурь. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Ученый подтвердил, что в последние дни действительно наблюдалось уникальное явление, когда вспышки на Солнце происходили сразу в нескольких активных областях.Собеседник отметил, что северное или полярное сияние, которое возникает в подобных случаях, можно будет наблюдать в разных регионах планеты. Однако нельзя утверждать, что явление дойдет и до Крыма.Назаров также опроверг заявления об исключительной силе магнитной бури и ее последствиях для людей.И добавил, что опасаться перебоев в связи также не стоит.Накануне на Солнце была зафиксирована высокая вспышечная активность, в том числе вспышки, приближенные к высшему баллу X. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что активность Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмыНазвана причина загадочного свечения в небе над КрымомВспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
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солнце, мнения, космос, природа, полярное сияние, северное сияние
Увидят ли северное сияние в Крыму после вспышек на Солнце

После вспышек на Солнце северное сияние вряд ли можно будет увидеть в Крыму – астроном

21:10 06.05.2024
 
© РИА НовостиКосмос
Космос - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Вспышки на Солнце, которые произошли в течение последних суток, с большой вероятностью не станут причиной сильных магнитных бурь. Об этом РИА Новости Крым сообщил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Ученый подтвердил, что в последние дни действительно наблюдалось уникальное явление, когда вспышки на Солнце происходили сразу в нескольких активных областях.

"Но все эти активные области были направлены не прямо к Земле, а под углом, – отметил Назаров. – Поэтому какой-то особо сильной магнитной бури не будет, так как Землю, скорее всего, заденет по касательной".

Собеседник отметил, что северное или полярное сияние, которое возникает в подобных случаях, можно будет наблюдать в разных регионах планеты. Однако нельзя утверждать, что явление дойдет и до Крыма.
Назаров также опроверг заявления об исключительной силе магнитной бури и ее последствиях для людей.

"Это не будет чудовищная магнитная буря, равно как не следует ожидать особо сильного воздействия на метеочувствительных людей", – уточнил астроном.

И добавил, что опасаться перебоев в связи также не стоит.
Накануне на Солнце была зафиксирована высокая вспышечная активность, в том числе вспышки, приближенные к высшему баллу X. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что активность Солнца неизбежно вызовет сильные магнитные бури на Земле в следующие два дня.
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