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Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы
Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы
На Солнце произошла мощная вспышка, существует риск, что облака выброшенной плазмы попадут на Землю. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T09:44
2024-05-03T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошла мощная вспышка, существует риск, что облака выброшенной плазмы попадут на Землю. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно, говорят ученые. "Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая — активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.Сейчас фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле, отмечают специалисты. Это может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. 19 апреля ученые лаборатории сообщали, что к Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, его уровень в пять раз превышает показатели начала недели.
https://crimea.ria.ru/20240108/pik-aktivnosti-solntsa-i-magnitnye-buri-uchenyy-dal-prognoz-na-2024-god--1134042649.html
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солнце, космос, в мире, новости, ран, здоровье, земля
Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы

Вспышка на Солнце 3 мая спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос

09:44 03.05.2024 (обновлено: 09:45 03.05.2024)
 
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошла мощная вспышка, существует риск, что облака выброшенной плазмы попадут на Землю. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"На Солнце около половины шестого утра по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего балла X. Событий такой мощности не было с 22 февраля, когда произошла пока наиболее сильная вспышка текущего солнечного цикла уровня X6.3. Ночное событие каталогизировано как X1.6, то есть слабее примерно в 4 раза. Наиболее высокие баллы в современной истории наблюдений составляют около X20", - говорится в сообщении.
Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно, говорят ученые.
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физикиСолнечная вспышка 3 мая 2024 года. Изображение получено телескопов SDO/AIA
Вспышки на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики
Солнечная вспышка 3 мая 2024 года. Изображение получено телескопов SDO/AIA
"Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая — активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.
Сейчас фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле, отмечают специалисты. Это может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму.
19 апреля ученые лаборатории сообщали, что к Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, его уровень в пять раз превышает показатели начала недели.
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