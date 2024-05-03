https://crimea.ria.ru/20240503/vspyshka-na-solntse-3-maya-na-zemlyu-mogut-popast-oblaka-plazmy-1137006230.html

Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы

Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Вспышка на Солнце 3 мая: на Землю могут попасть облака плазмы

На Солнце произошла мощная вспышка, существует риск, что облака выброшенной плазмы попадут на Землю. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T09:44

2024-05-03T09:44

2024-05-03T09:45

солнце

космос

в мире

новости

ран

здоровье

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/03/1137006026_0:110:677:491_1920x0_80_0_0_0ce16bc143b2332d72d93fe58f611423.png.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На Солнце произошла мощная вспышка, существует риск, что облака выброшенной плазмы попадут на Землю. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).Вспышка спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, но точное их направление пока не понятно, говорят ученые. "Возможность движения облаков плазмы в сторону Земли, предварительно, исключительно высокая — активный центр, где произошел взрыв, расположен прямо напротив Земли", - уточнили в лаборатории.Сейчас фиксируется быстрый рост активных центров на Солнце. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле, отмечают специалисты. Это может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. 19 апреля ученые лаборатории сообщали, что к Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, его уровень в пять раз превышает показатели начала недели.

https://crimea.ria.ru/20240108/pik-aktivnosti-solntsa-i-magnitnye-buri-uchenyy-dal-prognoz-na-2024-god--1134042649.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солнце, космос, в мире, новости, ран, здоровье, земля