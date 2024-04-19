https://crimea.ria.ru/20240419/moschnye-vspyshki-na-solntse---k-zemle-idut-potoki-rentgenovskikh-luchey-1136682850.html

Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей

Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей

К Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, уже сейчас его уровень в пять раз превышает показатели начала недели. Об этом... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T12:25

2024-04-19T12:25

2024-04-19T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. К Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, уже сейчас его уровень в пять раз превышает показатели начала недели. Об этом сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По данным ученых, самое опасное время для Земли - 19 и 20 апреля, когда наиболее крупные активные центры находятся точно на линии Солнце-Земля. Полностью риски могут быть сняты не раньше середины предстоящей недели."До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету", - предупреждают специалисты.Уточняется, что это происходит из-за солнечных вспышек высшего балла X, которые фиксируют на стороне звезды, обращенной в сторону нашей планеты. Интенсивность вспышечной энергии растет, но, по данным ученых, ее дальнейшее увеличение стало бы самым благоприятным сценарием, поскольку в этом случае накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

https://crimea.ria.ru/20240310/vesennie-vspyshki-na-solntse-kak-vliyayut-na-lyudey-i-chto-sovetuet-psikholog-1135436814.html

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солнце, земля, космос, новости, в мире, здоровье, ран