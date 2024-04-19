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Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей
Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей
К Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, уже сейчас его уровень в пять раз превышает показатели начала недели. Об этом... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T12:25
2024-04-19T12:25
2024-04-19T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. К Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, уже сейчас его уровень в пять раз превышает показатели начала недели. Об этом сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По данным ученых, самое опасное время для Земли - 19 и 20 апреля, когда наиболее крупные активные центры находятся точно на линии Солнце-Земля. Полностью риски могут быть сняты не раньше середины предстоящей недели."До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету", - предупреждают специалисты.Уточняется, что это происходит из-за солнечных вспышек высшего балла X, которые фиксируют на стороне звезды, обращенной в сторону нашей планеты. Интенсивность вспышечной энергии растет, но, по данным ученых, ее дальнейшее увеличение стало бы самым благоприятным сценарием, поскольку в этом случае накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы.Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет. Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погодыПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год
https://crimea.ria.ru/20240310/vesennie-vspyshki-na-solntse-kak-vliyayut-na-lyudey-i-chto-sovetuet-psikholog-1135436814.html
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солнце, земля, космос, новости, в мире, здоровье, ран
Мощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучей
К Земле движутся потоки рентгеновских лучей из-за мощных вспышек на Солнце
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. К Земле движется рентгеновское излучение из-за максимальных вспышек на Солнце, уже сейчас его уровень в пять раз превышает показатели начала недели. Об этом сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
"Потоки рентгеновского излучения Солнца, регистрируемые около орбиты Земли, выросли с понедельника более чем в 5 раз и находятся сейчас на уровне около C5. Одновременно достиг максимального с начала года значения индекс солнечной активности, который сейчас показывает тенденцию к дальнейшему росту", - говорится в сообщении.
По данным ученых, самое опасное время для Земли - 19 и 20 апреля, когда наиболее крупные активные центры находятся точно на линии Солнце-Земля. Полностью риски могут быть сняты не раньше середины предстоящей недели.
"До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету", - предупреждают специалисты.
Уточняется, что это происходит из-за солнечных вспышек высшего балла X, которые фиксируют на стороне звезды, обращенной в сторону нашей планеты. Интенсивность вспышечной энергии растет, но, по данным ученых, ее дальнейшее увеличение стало бы самым благоприятным сценарием, поскольку в этом случае накопленные запасы энергии будут сожжены в десятках отдельных взрывов умеренной силы.
"И напротив, негативным является вариант, когда активность Солнца развивается медленно, что приводит к аккумулированию крупных запасов энергии, которые потом могут быть сожжены только во вспышках высших баллов. В настоящее время модели показывают исключительно высокую вероятность второго варианта развития событий", - отмечается в сообщении.
Весь 2024 год станет периодом максимума активности Солнца. Одна из мощных вспышек
произошла в группе пятен в районе экватора звезды в февраля. Такое происходит раз в 10-11лет.
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