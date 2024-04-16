https://crimea.ria.ru/20240416/magnitnye-buri-v-aprele-2024-goda---prognoz-kosmicheskoy-pogody-1136593327.html

Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды

Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды

16 апреля на Земле ощущается повышение геомагнитного фона, в ближайшие дни магнитосферные возбуждения повторятся. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T11:59

2024-04-16T11:59

2024-04-16T11:59

магнитные бури

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. 16 апреля на Земле ощущается повышение геомагнитного фона, в ближайшие дни магнитосферные возбуждения повторятся. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Далее до конца месяца космическая погода, по прогнозам специалистов РАН, будет спокойной. Первая майская магнитная буря разразится 12 числа и достигнет уровня G1, который, по классификации ученых, означает слабую бурю. Максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.С начала апреля на Солнце наблюдался период затишья, затем оно вошло в новую стадию активности, в этой связи во второй половине текущей недели возможно накопление энергии для солнечных вспышек уровня X, сообщали ранее ученые. Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового годаПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеНа орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли

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магнитные бури, космос, солнце, новости, ран, земля, здоровье, стихия, метеозависимость, природа