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Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды
Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды
16 апреля на Земле ощущается повышение геомагнитного фона, в ближайшие дни магнитосферные возбуждения повторятся. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T11:59
2024-04-16T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. 16 апреля на Земле ощущается повышение геомагнитного фона, в ближайшие дни магнитосферные возбуждения повторятся. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Далее до конца месяца космическая погода, по прогнозам специалистов РАН, будет спокойной. Первая майская магнитная буря разразится 12 числа и достигнет уровня G1, который, по классификации ученых, означает слабую бурю. Максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.С начала апреля на Солнце наблюдался период затишья, затем оно вошло в новую стадию активности, в этой связи во второй половине текущей недели возможно накопление энергии для солнечных вспышек уровня X, сообщали ранее ученые. Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового годаПолярное сияние наблюдали в Крыму после мощной вспышки на СолнцеНа орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, солнце, новости, ран, земля, здоровье, стихия, метеозависимость, природа
Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз космической погоды

Магнитные бури в апреле 2024 года - прогноз ученых РАН

11:59 16.04.2024
 
© © Фото: Space.com/NASA/SDO/edited by @SteveSpaletaРаздраженное лицо Солнца
Раздраженное лицо Солнца
© © Фото: Space.com/NASA/SDO/edited by @SteveSpaleta
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. 16 апреля на Земле ощущается повышение геомагнитного фона, в ближайшие дни магнитосферные возбуждения повторятся. Об этом говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
По данным ученых, во вторник слабые геомагнитные возмущения будут в первой половине дня. 17 числа магнитный фон придет в норму, а 18 магнитосферные возмущения повторятся. При этом предыдущий прогноз о магнитных бурях с 16 по 17 апреля не оправдывается - возмущения не достигнут даже самого слабого уровня.
Далее до конца месяца космическая погода, по прогнозам специалистов РАН, будет спокойной. Первая майская магнитная буря разразится 12 числа и достигнет уровня G1, который, по классификации ученых, означает слабую бурю. Максимальный уровень (или экстремально сильная буря) обозначается как G5.
С начала апреля на Солнце наблюдался период затишья, затем оно вошло в новую стадию активности, в этой связи во второй половине текущей недели возможно накопление энергии для солнечных вспышек уровня X, сообщали ранее ученые.
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