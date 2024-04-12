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Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле

Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле

В ближайшие дни Солнце войдет в новую стадию активности, что приведет к возникновению мощных солнечных вспышек и может спровоцировать магнитные бури, ощутимые... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T21:15

2024-04-12T21:15

2024-04-12T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие дни Солнце войдет в новую стадию активности, что приведет к возникновению мощных солнечных вспышек и может спровоцировать магнитные бури, ощутимые на Земле. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН."Вспышечная активность может выйти на фазу роста уже завтра-послезавтра. На выходных возможны первые вспышки уровня M. Во второй половине предстоящей недели возможно накопление энергии для вспышек уровня X. Точные оценки по срокам и баллам пока невозможны и будут зависеть от фактической скорости роста вспышечной активности", - сказано в сообщении.При этом ученые подчеркивают, что в течение ближайших двух дней возможны одиночные вспышки, воздействующие на Землю.В лаборатории РАН напомнили, что с начала апреля на Солнце наблюдался период затишья, в течение первых десяти дней апреля на поверхности звезды фиксировали единичные слабые вспышки, что составило сильный контраст со второй половиной марта, когда отмечался период избытка солнечной энергии.Солнечная вспышка – взрыв на Солнце, который происходит, когда энергия, содержащаяся в скрученных магнитных полях звезды высвобождается наружу. Вспышки порождают поток радиации во всех диапазонах электромагнитного спектра, от радиоволн до рентгеновских и гамма-лучей.Ученые делят солнечные вспышки по их яркости в рентгеновских лучах в диапазоне длин волн от 1 до 8 ангстрем на три основные группы:- Вспышки С-класса: небольшие, с незначительными последствиями для нашей планеты.- Вспышки М-класса: средние по размеру, вызывают короткие перебои в связи в полярных регионах. Иногда образуются небольшие магнитные бури.- Вспышки Х-класса: большие, могут вызвать радио помехи на всей планете, а также долгие магнитные бури.Читайте также на РИА Новости Крым:Такое видишь раз в жизни: над Крымом комета сольется с Юпитером и ЛунойРоссийский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбитеРакета "Ангара А-5" стартовала без сбоев

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солнце, метеозависимость, общество, здоровье, земля, космос