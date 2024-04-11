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Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев

Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев

С космодрома Восточный в четверг успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T12:05

2024-04-11T12:05

2024-04-11T12:13

космодром "восточный"

пуск ракеты тяжелого класса "ангара-а5"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. С космодрома Восточный в четверг успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости.Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты в полдень 11 апреля.Пуск ракеты ранее дважды был отменен. Первый пуск должен был состояться 9 апреля, но перед запуском была выдана команда отбой. Как пояснил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, процесс был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Второй раз команда отбой была дана 10 апреля из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Эта ракета должна будет выводить модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.Ранее состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней.

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2024

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космодром "восточный", пуск ракеты тяжелого класса "ангара-а5", новости, космос, россия