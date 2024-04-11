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Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев
Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев
С космодрома Восточный в четверг успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T12:05
2024-04-11T12:13
космодром "восточный"
пуск ракеты тяжелого класса "ангара-а5"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. С космодрома Восточный в четверг успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости.Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты в полдень 11 апреля.Пуск ракеты ранее дважды был отменен. Первый пуск должен был состояться 9 апреля, но перед запуском была выдана команда отбой. Как пояснил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, процесс был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Второй раз команда отбой была дана 10 апреля из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Эта ракета должна будет выводить модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.Ранее состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней.
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космодром "восточный", пуск ракеты тяжелого класса "ангара-а5", новости, космос, россия
Ракета "Ангара А-5" стартовала без сбоев

Ракета "Ангара А-5" впервые стартовала с космодрома Восточный без сбоев

12:05 11.04.2024 (обновлено: 12:13 11.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Запуск ракеты Ангара-А5 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. С космодрома Восточный в четверг успешно стартовала ракета тяжелого класса "Ангара-А5". Об этом пишет РИА Новости.
Государственная комиссия одобрила заправку и пуск ракеты в полдень 11 апреля.
Пуск ракеты ранее дважды был отменен. Первый пуск должен был состояться 9 апреля, но перед запуском была выдана команда отбой. Как пояснил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, процесс был остановлен за две минуты до старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Второй раз команда отбой была дана 10 апреля из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. Эта ракета должна будет выводить модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.
Ранее состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней.
 
Космодром "Восточный"Пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"НовостикосмосРоссия
 
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