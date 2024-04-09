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Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5"
Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5"
На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки, пишет РИА Новости.Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" строится на космодроме с 2018 года. Испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту) прошли на Восточном в ноябре-декабре прошлого года."Ангара" должна будет выводить модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.Ранее состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".В конце февраля на орбиту был выведен российский космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 малых спутников, один из которых запущен в интересах Иранского космического агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутниковРакета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкВоздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ
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роскосмос, космодром "восточный", новости, космос
Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5"

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменен

12:16 09.04.2024 (обновлено: 12:20 09.04.2024)
 
© РИА Новости . РоскосмосПервая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки, пишет РИА Новости.
"Выдана команда отбой пуска", — сказал комментатор на стартовой площадке.
Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" строится на космодроме с 2018 года. Испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту) прошли на Восточном в ноябре-декабре прошлого года.
"Ангара" должна будет выводить модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.
Ранее состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
В конце февраля на орбиту был выведен российский космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 малых спутников, один из которых запущен в интересах Иранского космического агентства.
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