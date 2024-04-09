https://crimea.ria.ru/20240409/otmenen-pervyy-pusk-rakety-angara-a5-1136393839.html

Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5"

Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Отменен первый пуск ракеты "Ангара-А5"

На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T12:16

2024-04-09T12:16

2024-04-09T12:20

роскосмос

космодром "восточный"

новости

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/09/1136393722_0:0:1075:605_1920x0_80_0_0_ae5d1038dc4b7129373b236852584f41.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. На космодроме Восточный отменили первый пуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" с недавно построенной стартовой площадки, пишет РИА Новости.Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" строится на космодроме с 2018 года. Испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту) прошли на Восточном в ноябре-декабре прошлого года."Ангара" должна будет выводить модули Российской орбитальной станции, строительство которой начнется в 2027 году, и пилотируемые корабли к ней.Ранее состоялись три пуска легкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".В конце февраля на орбиту был выведен российский космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 и 18 малых спутников, один из которых запущен в интересах Иранского космического агентства.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутниковРакета с военным космическим аппаратом запущена с космодрома ПлесецкВоздушно-космические силы провели пуск ракеты в интересах Минобороны РФ

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космодром "восточный", новости, космос