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В Словакии медведь убил грибника - РИА Новости Крым, 05.10.2024
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В Словакии медведь убил грибника
В Словакии медведь убил грибника - РИА Новости Крым, 05.10.2024
В Словакии медведь убил грибника
Грибник на севере Словакии погиб в результате нападения медведя, сообщили словацкие медики. РИА Новости Крым, 05.10.2024
2024-10-05T21:51
2024-10-05T21:54
словакия
происшествия
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Грибник на севере Словакии погиб в результате нападения медведя, сообщили словацкие медики.Трагедия произошла в селе на севере Словакии. Как уточняют словацкие СМИ, мужчина собирал в лесу грибы, когда на него напал медведь. Спасатели успели доставить грибника в больницу, где он и скончался.Сегодняшнее нападение медведя на человека с летальным исходом в Словакии стало вторым с начала года. Всего в республике с начала года произошло порядка 15 нападений медведей на людей.В конце мая парламент Словакии одобрил поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. В начале июня документ подписал президент республики. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба отмечал, что ведомство получило информацию от отелей, которая свидетельствует об оттоке туристов из-за участившихся встреч людей с медведями. По мнению министерства окружающей среды, к таким инцидентам приводит утрата пугливости у этого охраняемого животного. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей.В середине марта медведь в центре города Липтовский Микулаш (на севере Словакии) ранил пятерых жителей города, включая десятилетнюю девочку. Благодаря действиям полиции животное удалось выгнать из города, специальные патрули вели его поиски, позже оно было застрелено.Незадолго до этого инцидента в горах Словакии, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Животное напало на нее, когда женщина вместе со своим спутником гуляла в Деменовской долине в Низких Татрах, на популярном среди туристов горном маршруте. Мужчине удалось спастись от медведя бегством.В начале мая в популярном среди туристов месте в центральном регионе Словакии медведица напала на пожилого грибника, а в середине июня в этом же регионе медведь напал на дачника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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словакия, происшествия, новости, в мире
В Словакии медведь убил грибника

Грибник погиб в Словакии в результате нападения медведя

21:51 05.10.2024 (обновлено: 21:54 05.10.2024)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Грибник на севере Словакии погиб в результате нападения медведя, сообщили словацкие медики.

"Нападение медведя закончилось трагически… Оператор линии 155 отправил вертолет к мужчине, на которого в лесу напал медведь, мужчина несмотря на старания спасателей из-за полученных ранений скончался", - говорится в сообщении Оперативного центра скорой медицинской помощи Словакии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Трагедия произошла в селе на севере Словакии. Как уточняют словацкие СМИ, мужчина собирал в лесу грибы, когда на него напал медведь. Спасатели успели доставить грибника в больницу, где он и скончался.
Сегодняшнее нападение медведя на человека с летальным исходом в Словакии стало вторым с начала года. Всего в республике с начала года произошло порядка 15 нападений медведей на людей.
В конце мая парламент Словакии одобрил поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. В начале июня документ подписал президент республики. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба отмечал, что ведомство получило информацию от отелей, которая свидетельствует об оттоке туристов из-за участившихся встреч людей с медведями. По мнению министерства окружающей среды, к таким инцидентам приводит утрата пугливости у этого охраняемого животного. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей.
В середине марта медведь в центре города Липтовский Микулаш (на севере Словакии) ранил пятерых жителей города, включая десятилетнюю девочку. Благодаря действиям полиции животное удалось выгнать из города, специальные патрули вели его поиски, позже оно было застрелено.
Незадолго до этого инцидента в горах Словакии, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Животное напало на нее, когда женщина вместе со своим спутником гуляла в Деменовской долине в Низких Татрах, на популярном среди туристов горном маршруте. Мужчине удалось спастись от медведя бегством.
В начале мая в популярном среди туристов месте в центральном регионе Словакии медведица напала на пожилого грибника, а в середине июня в этом же регионе медведь напал на дачника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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