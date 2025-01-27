https://crimea.ria.ru/20250127/podzhigatel-trekh-restoranov-na-kubani-poluchil-obvinenie--detali-dela-1143711273.html

Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела

Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела

Следком предъявил обвинения 19-летнему поджигателю трех ресторанов в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T18:43

2025-01-27T18:43

2025-01-27T18:43

краснодарский край

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Следком предъявил обвинения 19-летнему поджигателю трех ресторанов в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.Сообщения о поджоге в трех заведениях Западного округа города правоохранители кубанской столицы получили 25 января. Работники одного из заведений задержали 19-летнего жителя Кубани и передали его сотрудникам полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершал поджоги по указанию неизвестных, взломавших его аккаунт. Ему угрожали использовать его личные данные для совершения противоправных действий.Версию об угрозах от неизвестных правоохранители проверят в ходе расследования, сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Ход расследования оставлен на контроль руководителя СК по краю Андрея Маслова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для ДонбассаВ Подмосковье задержаны поджигатели электричекПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, пожар