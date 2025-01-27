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Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела
Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела
Следком предъявил обвинения 19-летнему поджигателю трех ресторанов в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T18:43
2025-01-27T18:43
краснодарский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Следком предъявил обвинения 19-летнему поджигателю трех ресторанов в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.Сообщения о поджоге в трех заведениях Западного округа города правоохранители кубанской столицы получили 25 января. Работники одного из заведений задержали 19-летнего жителя Кубани и передали его сотрудникам полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершал поджоги по указанию неизвестных, взломавших его аккаунт. Ему угрожали использовать его личные данные для совершения противоправных действий.Версию об угрозах от неизвестных правоохранители проверят в ходе расследования, сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Ход расследования оставлен на контроль руководителя СК по краю Андрея Маслова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор поджигателю пункта сбора гумпомощи для ДонбассаВ Подмосковье задержаны поджигатели электричекПоджег квартиру в Симферополе по заказу: задержан подозреваемый
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, пожар
Поджигатель трех ресторанов на Кубани получил обвинение – детали дела

Поджигателю трех ресторанов в Краснодаре предъявлено обвинение

18:43 27.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Следком предъявил обвинения 19-летнему поджигателю трех ресторанов в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
Сообщения о поджоге в трех заведениях Западного округа города правоохранители кубанской столицы получили 25 января. Работники одного из заведений задержали 19-летнего жителя Кубани и передали его сотрудникам полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершал поджоги по указанию неизвестных, взломавших его аккаунт. Ему угрожали использовать его личные данные для совершения противоправных действий.
"В отношении 19-летнего молодого человека, совершившего поджог в трех ресторанах краевого центра, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и уничтожении чужого имущества. В настоящее время фигурант задержан следователем СК, ему предъявлено обвинение", – сообщили в Следкоме в понедельник.
Версию об угрозах от неизвестных правоохранители проверят в ходе расследования, сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств. Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу. Ход расследования оставлен на контроль руководителя СК по краю Андрея Маслова.
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