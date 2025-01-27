Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
В городе Саки в Крыму установят скульптурную группу героям спецоперации
© Государственный Совет Республики КрымСкульптурную группу "Мать, провожающая в бой сына-солдата" установят в Курортном парке города Саки
© Государственный Совет Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Скульптурную группу памяти геров специальной военной операции установят в городе Саки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного Совета РК со ссылкой на председателя комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергея Трофимова.
"Скульптурную группу "Мать, провожающая в бой сына-солдата" установят в Курортном парке города Саки в течение года", – говорится в сообщении.
С инициативой установить памятник выступили сакские волонтеры, их поддержала местная общественность, руководство города и района.
Трофимов отметил, что участники специальной военной операции – современные герои. Он вновь с оружием в руках защищают родную землю от наследников нацистов.
"Наш священный долг – бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны, о наших героях – участниках специальной военной операции, достойно воспитывать подрастающее поколение на примерах их мужества и подвигов", – сказал председатель комитета Госсовета РК по законодательству.
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