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Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму
Скульптурную группу памяти геров специальной военной операции установят в городе Саки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного Совета РК со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T20:41
2025-01-27T20:41
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
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саки
общество
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Скульптурную группу памяти геров специальной военной операции установят в городе Саки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного Совета РК со ссылкой на председателя комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергея Трофимова.С инициативой установить памятник выступили сакские волонтеры, их поддержала местная общественность, руководство города и района.Трофимов отметил, что участники специальной военной операции – современные герои. Он вновь с оружием в руках защищают родную землю от наследников нацистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десантаВ Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка Путин поручил привести в порядок все памятники ко Дню Победы
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государственный совет рк (госсовет), новости крыма, герои сво, памятники крыма, саки, общество, память
Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму

В городе Саки в Крыму установят скульптурную группу героям спецоперации

20:41 27.01.2025
 
© Государственный Совет Республики КрымСкульптурную группу "Мать, провожающая в бой сына-солдата" установят в Курортном парке города Саки
Скульптурную группу Мать, провожающая в бой сына-солдата установят в Курортном парке города Саки
© Государственный Совет Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Скульптурную группу памяти геров специальной военной операции установят в городе Саки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного Совета РК со ссылкой на председателя комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергея Трофимова.
"Скульптурную группу "Мать, провожающая в бой сына-солдата" установят в Курортном парке города Саки в течение года", – говорится в сообщении.
С инициативой установить памятник выступили сакские волонтеры, их поддержала местная общественность, руководство города и района.
Трофимов отметил, что участники специальной военной операции – современные герои. Он вновь с оружием в руках защищают родную землю от наследников нацистов.
"Наш священный долг – бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны, о наших героях – участниках специальной военной операции, достойно воспитывать подрастающее поколение на примерах их мужества и подвигов", – сказал председатель комитета Госсовета РК по законодательству.
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