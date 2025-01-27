https://crimea.ria.ru/20250127/pamyatnik-geroyam-spetsoperatsii-ustanovyat-v-gorode-saki-v-krymu-1143717070.html

Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму

Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Памятник героям спецоперации установят в городе Саки в Крыму

Скульптурную группу памяти геров специальной военной операции установят в городе Саки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного Совета РК со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T20:41

2025-01-27T20:41

2025-01-27T20:41

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

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память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Скульптурную группу памяти геров специальной военной операции установят в городе Саки. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного Совета РК со ссылкой на председателя комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергея Трофимова.С инициативой установить памятник выступили сакские волонтеры, их поддержала местная общественность, руководство города и района.Трофимов отметил, что участники специальной военной операции – современные герои. Он вновь с оружием в руках защищают родную землю от наследников нацистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десантаВ Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка Путин поручил привести в порядок все памятники ко Дню Победы

саки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), новости крыма, герои сво, памятники крыма, саки, общество, память