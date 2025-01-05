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Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
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Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта
На набережной им. Терешковой в Евпатории открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной на месте основной высадки десанта. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:54
2025-01-05T14:54
евпатория
великая отечественная война
александр юрьев
герои сво
праздники и памятные даты
памятники
памятники крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На набережной им. Терешковой в Евпатории открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной на месте основной высадки десанта.5 января 1942 года на побережье Евпатории высадился десант моряков Черноморского флота. Целью боевой операции стало отвлечение вражеских сил от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. В составе десанта был отряд кораблей Черноморского флота: тральщик "Взрыватель", семь катеров и морской буксир. На борту кораблей находился усиленный батальон морской пехоты в количестве 740 человек.Десантники три дня героически сражались на улицах Евпатории, до конца выполнив свой воинский долг. При этом в тяжелых неравных боях большая часть моряков погибла.Память героев сегодня почтили евпаторийцы, главы города и администрации, депутаты и представители общественности.Цветы легли у нового памятного знака, а также у знака на ул. Революции и памятника, который установлен на месте гибели тральщика "Взрыватель", на пятом километре Симферопольского шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
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РИА Новости Крым
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евпатория, великая отечественная война, александр юрьев, герои сво, праздники и памятные даты, памятники, памятники крыма
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта

В Евпатории на набережной появилась памятная доска евпаторийскому десанту

14:54 05.01.2025
 
© администрация ЕвпаторииПамятный знак евпаторийскому десанту на набережной в Евпатории
Памятный знак евпаторийскому десанту на набережной в Евпатории
© администрация Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На набережной им. Терешковой в Евпатории открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной на месте основной высадки десанта.
5 января 1942 года на побережье Евпатории высадился десант моряков Черноморского флота. Целью боевой операции стало отвлечение вражеских сил от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. В составе десанта был отряд кораблей Черноморского флота: тральщик "Взрыватель", семь катеров и морской буксир. На борту кораблей находился усиленный батальон морской пехоты в количестве 740 человек.
Десантники три дня героически сражались на улицах Евпатории, до конца выполнив свой воинский долг. При этом в тяжелых неравных боях большая часть моряков погибла.
Память героев сегодня почтили евпаторийцы, главы города и администрации, депутаты и представители общественности.
Цветы легли у нового памятного знака, а также у знака на ул. Революции и памятника, который установлен на месте гибели тральщика "Взрыватель", на пятом километре Симферопольского шоссе.
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ЕвпаторияВеликая Отечественная войнаАлександр ЮрьевГерои СВОПраздники и памятные датыПамятникиПамятники Крыма
 
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