https://crimea.ria.ru/20250105/geroyam-ot-potomkov-v-evpatorii-ustanovili-znak-na-meste-vysadki-desanta--1143109030.html
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта - РИА Новости Крым, 05.01.2025
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта
На набережной им. Терешковой в Евпатории открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной на месте основной высадки десанта. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T14:54
2025-01-05T14:54
2025-01-05T14:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На набережной им. Терешковой в Евпатории открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной на месте основной высадки десанта.5 января 1942 года на побережье Евпатории высадился десант моряков Черноморского флота. Целью боевой операции стало отвлечение вражеских сил от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. В составе десанта был отряд кораблей Черноморского флота: тральщик "Взрыватель", семь катеров и морской буксир. На борту кораблей находился усиленный батальон морской пехоты в количестве 740 человек.Десантники три дня героически сражались на улицах Евпатории, до конца выполнив свой воинский долг. При этом в тяжелых неравных боях большая часть моряков погибла.Память героев сегодня почтили евпаторийцы, главы города и администрации, депутаты и представители общественности.Цветы легли у нового памятного знака, а также у знака на ул. Революции и памятника, который установлен на месте гибели тральщика "Взрыватель", на пятом километре Симферопольского шоссе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: О чем пел Высоцкий: черные бушлаты Евпаторийского десанта83 года назад в Евпатории высадился морской десант Черноморского флота
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, великая отечественная война, александр юрьев, герои сво, праздники и памятные даты, памятники, памятники крыма
Героям от потомков: в Евпатории установили знак на месте высадки десанта
В Евпатории на набережной появилась памятная доска евпаторийскому десанту
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. На набережной им. Терешковой в Евпатории открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной на месте основной высадки десанта.
5 января 1942 года на побережье Евпатории высадился десант моряков Черноморского флота. Целью боевой операции стало отвлечение вражеских сил от осажденного Севастополя и Керченского полуострова. В составе десанта был отряд кораблей Черноморского флота: тральщик "Взрыватель", семь катеров и морской буксир. На борту кораблей находился усиленный батальон морской пехоты в количестве 740 человек.
Десантники три дня героически сражались на улицах Евпатории, до конца выполнив свой воинский долг. При этом в тяжелых неравных боях большая часть моряков погибла.
Память героев сегодня почтили евпаторийцы, главы города и администрации, депутаты и представители общественности.
Цветы легли у нового памятного знака, а также у знака на ул. Революции и памятника, который установлен на месте гибели тральщика "Взрыватель", на пятом километре Симферопольского шоссе.
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