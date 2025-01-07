Рейтинг@Mail.ru
Рождество Христово - интересные факты большого праздника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250107/rozhdestvo-khristovo---interesnye-fakty-bolshogo-prazdnika-1142961636.html
Рождество Христово - интересные факты большого праздника
Рождество Христово - интересные факты большого праздника - РИА Новости Крым, 07.01.2025
Рождество Христово - интересные факты большого праздника
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до 4 века христиане Рождество не отмечали, так как... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T07:06
2025-01-07T07:06
инфографика
рождество христово
рпц (русская православная церковь)
история
праздники и памятные даты
традиции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4ddb9de57edd943dfb9fd7cf8721d187.jpg
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до 4 века христиане Рождество не отмечали, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий.Обстоятельства Рождества описаны двумя евангелистами, апостолами Матфеем и Лукой.До сих пор ученые спорят, какой праздник появился первым: римский гражданский праздник Дня рождения непобедимого Солнца или же Рождество Христово. Но то, что эти праздники противопоставлялись друг другу - это однозначно. Для христиан Солнцем Правды является Иисус Христос, поэтому раннехристианские апологеты активно использовали астрономическую символику зимнего солнцестояния.С достоверностью дата Рождения Христа – точные месяц и день этого события – не известна. В прошлом различные секты вычисляли до 136 различных дат Рождества. Также условен и год, в который родился Спаситель.В настоящее время Римско-Католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря. Ряд православных церквей и восточнокатолические церкви отмечают Рождество в ту же дату, но по юлианскому календарю. По григорианскому она выпадает на 7 января.Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января - в один день с Крещением Господним.В традиции Русской православной церкви Рождеству предшествует 40-дневный пост, а до Крещенья оно продолжается святками.В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них — "Славим Его!".Празднованию Рождества Христова в католической традиции предшествует период Адвента, который ранее считался периодом поста. Сейчас католики в эти недели постятся по собственному желанию.В разных странах мира праздник Рождества – государственный выходной – одно-, дву- или трехдневный. Также в мире существуют 39 стран, в которых Рождество не празднуется вовсе или празднуется неофициально. В России после огромного перерыва Рождество стал снова выходным днем в 1991 году.Рождество – вдохновитель множества художников, поэтов, писателей и кинематографистов от первых веков нашей эры и по сей день.Интересно, что на Рождественских иконах Богородицы с младенцем лик Марии всегда обращен не к Сыну, а к людям, так как Иисус Христос – не просто Сын Богородицы, но Новый Адам, то есть Тот, Кто явился в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Следовательно, и Сама Она – не просто Мать, но Новая Ева. По этой причине лик Богородицы обращен именно к тем, ради кого пришел Иисус Христос.Интересные факты об истории Рождества - в инфографике РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126280797_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5e14b022aed607f837e9a74a01305817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рождество христово, инфографика, рпц (русская православная церковь), история, праздники и памятные даты, традиции, в мире
Рождество Христово - интересные факты большого праздника

Когда и как празднуют Рождество Христа в мире

07:06 07.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до 4 века христиане Рождество не отмечали, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий.
Обстоятельства Рождества описаны двумя евангелистами, апостолами Матфеем и Лукой.
До сих пор ученые спорят, какой праздник появился первым: римский гражданский праздник Дня рождения непобедимого Солнца или же Рождество Христово. Но то, что эти праздники противопоставлялись друг другу - это однозначно. Для христиан Солнцем Правды является Иисус Христос, поэтому раннехристианские апологеты активно использовали астрономическую символику зимнего солнцестояния.
С достоверностью дата Рождения Христа – точные месяц и день этого события – не известна. В прошлом различные секты вычисляли до 136 различных дат Рождества. Также условен и год, в который родился Спаситель.
В настоящее время Римско-Католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря. Ряд православных церквей и восточнокатолические церкви отмечают Рождество в ту же дату, но по юлианскому календарю. По григорианскому она выпадает на 7 января.
Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января - в один день с Крещением Господним.
"С 1 марта 2100 года разрыв между юлианским и григорианским календарем увеличится на один день, поэтому с 2101 года Рождество Христово будет отмечаться 8 января по новому стилю, что будет соответствовать 25 декабря по старому", - пишет протопресвитер Александр Шмеман.
В традиции Русской православной церкви Рождеству предшествует 40-дневный пост, а до Крещенья оно продолжается святками.
В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них — "Славим Его!".
Празднованию Рождества Христова в католической традиции предшествует период Адвента, который ранее считался периодом поста. Сейчас католики в эти недели постятся по собственному желанию.
В разных странах мира праздник Рождества – государственный выходной – одно-, дву- или трехдневный. Также в мире существуют 39 стран, в которых Рождество не празднуется вовсе или празднуется неофициально. В России после огромного перерыва Рождество стал снова выходным днем в 1991 году.
Рождество – вдохновитель множества художников, поэтов, писателей и кинематографистов от первых веков нашей эры и по сей день.
Интересно, что на Рождественских иконах Богородицы с младенцем лик Марии всегда обращен не к Сыну, а к людям, так как Иисус Христос – не просто Сын Богородицы, но Новый Адам, то есть Тот, Кто явился в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Следовательно, и Сама Она – не просто Мать, но Новая Ева. По этой причине лик Богородицы обращен именно к тем, ради кого пришел Иисус Христос.
Интересные факты об истории Рождества - в инфографике РИА Новости Крым.
Рождество ХристовоРождество Христово
 
ИнфографикаРождество ХристовоРПЦ (Русская православная церковь)ИсторияПраздники и памятные датыТрадицииВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:10Крымский мост сейчас: ситуация к утру вторника
09:58Два человека погибли и 70 эвакуированы на пожаре в Ростовской области
09:38Количество жертв землетрясения в Китае выросло до 53 человек
09:31Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году
09:09Православные традиции: как правильно отметить Рождество
08:41"Можно на хлеб вместо икры": как в Крыму выращивают полезную спирулину
08:28Снежная буря обрушилась на США – есть жертвы
08:08Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым
07:49Хищникам мясо, енотам раки: как отметили Новый год в зоопарке Крыма
07:32Землетрясение произошло в Китае – погибли 36 человек
07:19КНДР запустила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету
07:06Рождество Христово - интересные факты большого праздника
00:27Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
00:01Погода в Крыму на Рождество порадует теплом
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
22:39Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января
21:44Трампа официально объявили победителем на выборах в США
21:34Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
20:49Гривна стремительно катится вниз
20:24Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
Лента новостейМолния