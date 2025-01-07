https://crimea.ria.ru/20250107/rozhdestvo-khristovo---interesnye-fakty-bolshogo-prazdnika-1142961636.html

Рождество Христово - интересные факты большого праздника

Рождество Христово - интересные факты большого праздника - РИА Новости Крым, 07.01.2025

Рождество Христово - интересные факты большого праздника

Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до 4 века христиане Рождество не отмечали, так как... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T07:06

2025-01-07T07:06

2025-01-07T07:06

инфографика

рождество христово

рпц (русская православная церковь)

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Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до 4 века христиане Рождество не отмечали, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий.Обстоятельства Рождества описаны двумя евангелистами, апостолами Матфеем и Лукой.До сих пор ученые спорят, какой праздник появился первым: римский гражданский праздник Дня рождения непобедимого Солнца или же Рождество Христово. Но то, что эти праздники противопоставлялись друг другу - это однозначно. Для христиан Солнцем Правды является Иисус Христос, поэтому раннехристианские апологеты активно использовали астрономическую символику зимнего солнцестояния.С достоверностью дата Рождения Христа – точные месяц и день этого события – не известна. В прошлом различные секты вычисляли до 136 различных дат Рождества. Также условен и год, в который родился Спаситель.В настоящее время Римско-Католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря. Ряд православных церквей и восточнокатолические церкви отмечают Рождество в ту же дату, но по юлианскому календарю. По григорианскому она выпадает на 7 января.Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января - в один день с Крещением Господним.В традиции Русской православной церкви Рождеству предшествует 40-дневный пост, а до Крещенья оно продолжается святками.В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: "Христос родился!", отвечая на них — "Славим Его!".Празднованию Рождества Христова в католической традиции предшествует период Адвента, который ранее считался периодом поста. Сейчас католики в эти недели постятся по собственному желанию.В разных странах мира праздник Рождества – государственный выходной – одно-, дву- или трехдневный. Также в мире существуют 39 стран, в которых Рождество не празднуется вовсе или празднуется неофициально. В России после огромного перерыва Рождество стал снова выходным днем в 1991 году.Рождество – вдохновитель множества художников, поэтов, писателей и кинематографистов от первых веков нашей эры и по сей день.Интересно, что на Рождественских иконах Богородицы с младенцем лик Марии всегда обращен не к Сыну, а к людям, так как Иисус Христос – не просто Сын Богородицы, но Новый Адам, то есть Тот, Кто явился в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Следовательно, и Сама Она – не просто Мать, но Новая Ева. По этой причине лик Богородицы обращен именно к тем, ради кого пришел Иисус Христос.Интересные факты об истории Рождества - в инфографике РИА Новости Крым.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, инфографика, рпц (русская православная церковь), история, праздники и памятные даты, традиции, в мире