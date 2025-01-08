https://crimea.ria.ru/20250108/ot-pushkina-do-avatara-top-10-samykh-ozhidaemykh-kinopremer-goda-1142795893.html

От Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года

От Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года - РИА Новости Крым, 08.01.2025

От Пушкина до Аватара: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер года

РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T08:48

2025-01-08T08:48

2025-01-08T08:48

культура

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александр пушкин

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Алексей ГончаровНаступивший год весьма богат не только на премьеры сиквелов, триквелов и байопиков, но и на свежие киноленты от признанных режиссеров, с оригинальными сценариями и отличным актерским составом.Отечественные кинематографисты представят на суд зрителей байопики о самом известном русском поэте и советском спортсмене-чемпионе, а также картинами трагических и героических событиях монгольского нашествия, Великой Отечественной войны и холодной войны. Американские и британские киноделы в свою очередь обещают порадовать долгожданными продолжениями ряда культовых франшиз.РИА Новости Крым представляет подборку самых ожидаемых кинопремьер 2025 года."Пророк. История Александра Пушкина"Жанр: биографическая драма, мюзиклДата выхода: 14 февраляКак уже ясно из названия, картина повествует о жизни Александра Сергеевича Пушкина от времен учебы в Царскосельском лицее до роковой дуэли с Жоржем Дантесом. Как отмечают создатели картины, великий русский поэт предстанет перед зрителями как многогранный герой, в душе которого постоянно пылает борьба между темными и светлыми порывами. В картине отражен не только путь Александра Сергеевича к славе и знакомство с будущей супругой Натальей Гончаровой, но и пережитые им ссылки, дуэли, нехватка денег.В то же время "Пророк" не будет классическим байопиком, а даже в определенной степени мюзиклом. Зрители картины увидят немало музыкальных и танцевальных номеров.Режиссером фильма выступил Феликс Умаров, для которого "Пророк" стал дебютом в полнометражном кино. До этого он работал над сериалом "Домашнее поле" и короткометражкой "Эдем". А великого русского поэта на экране воплотил популярный ныне актер Юра Борисов – звезда фильмов "Калашников" и "Т-34". Юного Пушкина сыграл Кай Гетц ("Майор Гром: Трудное детство"), в роли Натальи Гончаровой – Алена Долголенко ("Золотая дюна"), а одна из самых красивых актрис российского кино Анна Чиповская сыграла графиню Елизавету Воронцову.Роль императора Николая I досталась Евгению Шварцу, который до этого играл Петра III в фильме "Императрицы" и князя Феликса Юсупова в "Караморе".Съемки ленты проходили в исторических локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе в Юсуповском и Мраморном дворцах, Дворцовых конюшнях Петергофа, Павильоне Роз в Павловском парке, усадьбе Знаменка, Доме архитектора, Академии художеств имени Ильи Репина."Злой город"Жанр: боевик, драма, историческийДата выхода: 23 январяИсторический экшн режиссера Константина Буслова ("Бумер: Фильм второй", "Калашников") отсылает зрителей к трагическим событиям монгольского нашествия на Русь и повествует о героической обороне небольшого русского города Козельска Черниговского княжества (ныне Калужская область) от войск хана Батыя. Монголы в течение двух месяцев осаждали Козельск, потеряв тысячи воинов, но город не сдавался, демонстрируя врагу несокрушимость и твердость русского духа. Когда сопротивление удалось сломить, в отместку Батый приказал сжечь город, уничтожить всех его жителей, повелел навеки забыть имя Козельска и отныне именовать его "злым городом".Съемки ленты проходили в Тверской области и Подмосковье в суровых условиях морозной и снежной зимы. Для этого был выстроен полномасштабный город с 40 полноценными строениями (деревянными избами, дворами, заборами, церковью, княжим домом, кузней), окруженными 20-метровой бревенчатой стеной с частоколом и опоясывающим рвом с водой шириной пять метров. Актеры сами снимались в боевых сценах, участие каскадеров-дублеров в картине сведено к минимуму.Главную роль исполнил известный актер Алексей Гуськов, сыгравший Ратшу – монаха, ставшего воином. В фильме также сыграли Алексей Шевченков, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Аглая Шиловская и другие."Северный полюс"Жанр: приключения, драмаДата выхода: 27 февраляДействие картины происходит в начале 1960-х годов – пика противостояния СССР и США в "холодной войне". Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе и тем самым показав, что Советский Союз при необходимости может нанести ответный ядерный удар по вражеской территории даже с "верхушки" мира. В основу сюжета легла история героической экспедиции подлодки К-3 к Северному полюсу под руководством капитана Жильцова.Съемки проходили на берегу Финского залива в Сестроторецке, а также на борту специально построенного макета субмарины К-3.Режиссером картины выступил Александр Котт, снявший "Брестскую крепость" - одну из лучших лент новейшего времени о Великой Отечественной войне. А главную роль капитана подлодки исполнил Андрей Мерзликин, широко известный по ролям в фильмах "Бумер", "Годунов", "Танки", "Зеленая карета" и другим. Также в "Северном полюсе" снялись народный артист России Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Константин Тополага."Война и музыка"Жанр: драма, исторический, военныйДата выхода: 6 февраляКартина посвящена судьбам людей искусства во время Великой Отечественной войны. В центре сюжета картины – три друга-музыканта, в спокойную и мирную жизнь которых врывается война. Все трое уходят добровольцами на фронт, оставляя своих родных, и берут с собой музыкальные инструменты. Музыка становится для них спасением от отчаяния на полях кровавых сражений. Играя на инструментах, они вдохновляли солдат и искали в этих мелодиях силу и надежду, чтобы однажды исполнить гимн Победы.Картину снял известный режиссер Сарик Андреасян ("Онегин", "Защитники"). По его словам, на этот фильм его вдохновили документальные кадры армянского танца кочари, которые исполнили советские воины у стен Рейхстага. Одну из главных ролей исполнил Павел Прилучный ("Союз спасения", "Девятаев", "Мажор"), сыгравший майора Ильина – собирательного образа мужественных, стойких и преданно любящих свою Родину бойцов Красной Армии."Первый на Олимпе"Жанр: спортивная драма, биографияДата выхода: 9 октябряФильм начинающего режиссера Артема Михалкова (сына знаменитого Никиты Михалкова) рассказывает историю Юрия Тюкалова – двукратного олимпийского чемпиона, мастера спорта по академической гребле. Юноша пришел в спорт после войны, пережив блокаду Ленинграда, когда у него, казалось, не было сил жить. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Спортсмен чувствует поддержку и понимание тренеров, которые, как и он, пережили ужасы войны, и стремится к победам. Главная цель Тюкалова – попасть на Олимпиаду в Хельсинки.Роль спортсмена в разных возрастах исполняют Глеб Калюжный ("Новенькие", "Вампиры средней полосы") и 14-летний Марк-Малик Мурашкин, за спиной которого, несмотря на юный возраст, уже более 40 работ в кино. Также в фильме сыграли актеры первой величины: Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин."Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2"Оригинальное название: Mission: Impossible - The Final ReckoningЖанр: боевик, триллер, приключенияМировая премьера: 21 маяВосьмая часть культовой франшизы о спецагенте Итане Ханте и продолжение ленты "Миссия невыполнима: Смертельная расплата". Главную роль вновь исполнит нестареющий Том Круз. 62-летний актер играет командира отряда "Миссия невыполнима" уже 29 лет.Действие фильма происходит после событий первой части "Смертельной расплаты". Итану и его команде снова предстоит спасти мир от глобальной террористической угрозы – найти и уничтожить искусственный интеллект "Сущность", который стал действовать против своих создателей, обрел разум и приступил к взлому засекреченных баз спецслужб разных стран.Как и в предыдущих частях киносаги, зрителей ждут невероятные трюки, захватывающие погони и неожиданные повороты сюжета. По словам режиссера Кристофера МакКуорри ("Джек Ричер", "Операция "Валькирия"), новый фильм будет еще более динамичным и напряженным, чем предыдущие.Главным антагонистом снова предстает таинственный террорист Гэбриэл (Эсай Моралес). Также в новой части "Миссии" зрители вновь увидят Саймона Пегга и Винга Реймза в роли полевых агентов IMF Бенджи Данна и Лютера Стикелла, а также Ребекку Фергюсон, игравшую британского агента Ильзу Фауст в предыдущих частях."28 лет спустя"Оригинальное название: 28 Years LaterЖанр: ужасы, триллер, боевикМировая премьера: 20 июняНесмотря на то, что продолжение самого кассового постапокалиптического триллера всех времен об оживших мертвецах "Война миров Z" кануло в Лету, фанатам зомби-апокалипсисов по всему миру не стоит впадать в отчаяние. Ведь в середине года ожидается мировая премьера фильма "28 лет спустя" – продолжение культовых хорроров "28 дней спустя" (2002) и "28 недель спустя" (2007). Вышедший в декабре дебютный трейлер стал самым просматриваемым трейлером фильма ужасов, уступив только сиквелу "Оно".Режиссером и сценаристом третьей части франшизы вновь выступили соответственно Дэнни Бойл и Алекс Гарленд, снявшие первую часть трилогии. О сюжете "28 лет спустя" информации немного. Известно лишь, что действие происходит в Великобритании спустя 28 лет после начала массового заражения людей в Великобритании искусственно созданным вирусом, превращающим всех в агрессивных плотоядных тварей. В кишащим зомби мире подросток пытается найти врача для умирающей мамы. Также в третьей части особое внимание уделяется тому, как работает вирус.Фанаты первой части франшизы также будут рады возвращению на экран Киллиана Мерфи ("Оппенгеймер"), который, как и в первой части, сыграет своего героя – Джима. Также в фильме сыграли Джоди Комер ("Всемирный потоп"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Стать Джоном Ленноном", "Пипец") и неподражаемый Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Красный дракон") в роли доктора, которого найдет главный герой."Формула 1"Оригинальное название: F1Жанр: спортивная драмаМировая премьера: 25 июняЖанр спортивный драмы давно привлекает киноделов, как за рубежом, так и в России. Среди посвященных этой тематике картин немало настоящих шедевров. Однако посвященных именно теме автогонок не так и много. Поэтому выхода фильма "Формула 1" Джозефа Косински ("Обливион") многие ждут с нетерпением. Но не только поэтому, ведь главную роль исполняет Брэд Питт. Его герой, Сонни Хейс, ушел из спорта после серьезной аварии еще в 90-х годах. пустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для талантливого молодого гонщика Джошуа Пирса в исполнении Демсона Идриса. В фильме также снялись Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Призраки Гойи"), Керри Кондон "(Банши Инишерина") и Тобиас Мензис ("Игра престолов").Съемки гоночных сцен были сняты во время уикэнда на "Формуле 1" при содействии промоутеров "Королевских гонок". Авторы решили отказаться от компьютерной графики в пользу сложных и дорогостоящих натурных съемок. Сам Питт, прошедший предварительную подготовку, гоняет в фильме на болиде "Формулы-2" с модифицированным аэродинамическим обвесом, делающим ее похожей на технику "Формулы-1".Мир юрского периода: Возрождение (2025)Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключенияМировая премьера: 2 июляФильм стал седьмой частью знаменитой кинофраншизы "Парк юрского периода". Действия ленты происходят спустя пять лет после событий "Мир юрского периода: Господство" (2022). Экология планеты оказалась в значительной степени непригодной для динозавров, а те ящеры, что остались в живых, обитают в изолированных экваториальных регионах с климатом, напоминающим тот, в котором они когда-то процветали.В центре сюжета – секретная миссия по получению образцов ДНК некоторых из крупнейших динозавров, на основе которых можно создать революционные для медицины лекарственные препараты. В отличие от предыдущих фильмов, где динозавры часто оказывались в конфликте с людьми, в этой части франшизы используется более тонкий подход, фокусирующийся на потенциале сосуществования и возникающих этических дилеммах.Съемки проходили в Таиланде, на Мальте и в Великобритании."Аватар: Огонь и пепел"Оригинальное название: Avatar: Fire and AshЖанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключенияМировая премьера: 19 декабряДействия третьей части знаменитой киносаги Джеймса Кэмерона развернутся на Пандоре и познакомят зрителя с новыми биомами и кланами, живущими на этой планете. Жителей воды зрители могли наблюдать во второй части. Теперь же мы увидим огненных На’ви – отшельническое племя Огня и Пепла. Их на планете считают "плохими". Также в фильме появится еще один вид аборигенов – Ветряные торговцы, стихия обитания которых явствует из названия.Каст третьей части "Аватара" остался прежним: Сэм Уортингтон (Джейк Салли), Зои Салдана (Нейтири), Сигурни Уивер (Кири, дочь доктора Грэйс), Стивен Лэнг (полковник Майлз Куотридж), Кейт Уинслет (Ронал), Джоэл Дэвид Мур (доктор Спеллман) и другие.Выход третьего "Аватара" переносился девять раз, в том числе из-за недостаточного развития технологий захвата движений. Два дополнительных продолжения "Аватара" находятся на различных стадиях производства и, как ожидается, выйдут 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года соответственно.

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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