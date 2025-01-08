https://crimea.ria.ru/20250108/udar-vsu-po-khersonschine-dvoe-pogibli-i-pyat-raneny--sredi-nikh-beremennaya-1143176211.html

Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная

Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная - РИА Новости Крым, 08.01.2025

Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная

Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T17:31

2025-01-08T17:31

2025-01-08T17:31

херсонская область

владимир сальдо

новая каховка

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Днем ВСУ обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину – оператора АЗС", – говорится в сообщении.По информации губернатора, в результате обстрела автозаправки ранены четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя.Также при артобстреле Старой Збурьевки погибла женщина 1941 года рождения, ранен 57-летний местный житель.Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую помощь.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи, сообщал ранее Сальдо. В данном случае обошлось без пострадавших. Ранее в среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250108/pvo-sbila-105-bespilotnikov-i-shest-snaryadov-himars-1143168368.html

херсонская область

новая каховка

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новая каховка, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу