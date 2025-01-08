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Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная
Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T17:31
2025-01-08T17:31
херсонская область
владимир сальдо
новая каховка
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Днем ВСУ обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину – оператора АЗС", – говорится в сообщении.По информации губернатора, в результате обстрела автозаправки ранены четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя.Также при артобстреле Старой Збурьевки погибла женщина 1941 года рождения, ранен 57-летний местный житель.Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую помощь.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи, сообщал ранее Сальдо. В данном случае обошлось без пострадавших. Ранее в среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250108/pvo-sbila-105-bespilotnikov-i-shest-snaryadov-himars-1143168368.html
херсонская область
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херсонская область, владимир сальдо, новая каховка, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная

Двое погибли и пятеро ранены при ударе ВСУ по Херсонской области – среди них беременная

17:31 08.01.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОдин человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
Один человек погиб и четверо ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Днем ВСУ обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину – оператора АЗС", – говорится в сообщении.
По информации губернатора, в результате обстрела автозаправки ранены четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя.
Также при артобстреле Старой Збурьевки погибла женщина 1941 года рождения, ранен 57-летний местный житель.
Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую помощь.
В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи, сообщал ранее Сальдо. В данном случае обошлось без пострадавших. Ранее в среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
12:27
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Херсонская областьВладимир СальдоНовая КаховкаНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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