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Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная - РИА Новости Крым, 08.01.2025
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная
Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T17:31
2025-01-08T17:31
2025-01-08T17:31
херсонская область
владимир сальдо
новая каховка
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Днем ВСУ обстреляли в Новой Каховке автозаправку, убив 64-летнего мужчину – оператора АЗС", – говорится в сообщении.По информации губернатора, в результате обстрела автозаправки ранены четыре человека, из них три женщины, в том числе беременная 19-летняя.Также при артобстреле Старой Збурьевки погибла женщина 1941 года рождения, ранен 57-летний местный житель.Пострадавшие госпитализированы и получают всю необходимую помощь.В ночь на среду украинские боевики ударили по территории Алешкинской Центральной районной больницы и повредили автомобиль скорой помощи, сообщал ранее Сальдо. В данном случае обошлось без пострадавших. Ранее в среду ВСУ также ударили управляемой ракетой по порту Бердянска и атаковали беспилотниками Саратов и Энгельс.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, новая каховка, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Удар ВСУ по Херсонщине: двое погибли и пять ранены – среди них беременная
Двое погибли и пятеро ранены при ударе ВСУ по Херсонской области – среди них беременная