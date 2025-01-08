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В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 08.01.2025
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В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 08.01.2025
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 08.01.2025
2025-01-08T20:16
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пентагон
новости
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западная помощь украине
поставки западного оружия украине
европа
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя американского министерства обороны.Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил также представитель Пентагона.Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пентагон, новости, сша, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, европа, украина
В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации

126 миллиардов долларов составила сумма военной помощи Украине с начала спецоперации

20:16 08.01.2025 (обновлено: 20:29 08.01.2025)
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя американского министерства обороны.
"На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь… с 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил также представитель Пентагона.
"Останется более 2 миллиардов долларов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США – ред.) для будущего использования после 20 января", – сообщил он журналистам на брифинге.
Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.
Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.
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ПентагонНовостиСШАЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия УкраинеЕвропаУкраина
 
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