В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации
126 миллиардов долларов составила сумма военной помощи Украине с начала спецоперации
20:16 08.01.2025 (обновлено: 20:29 08.01.2025)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя американского министерства обороны.
"На данный момент Соединенные Штаты, союзники и партнеры в совокупности выделили Украине более 126 миллиардов долларов на помощь… с 24 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил также представитель Пентагона.
"Останется более 2 миллиардов долларов в помощи PDA (программа списания оружия со складов США – ред.) для будущего использования после 20 января", – сообщил он журналистам на брифинге.
Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.
Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.
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