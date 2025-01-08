https://crimea.ria.ru/20250108/v-pentagone-nazvali-summu-voennoy-pomoschi-ukraine-s-nachala-spetsoperatsii-1143179123.html

В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации

В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости Крым, 08.01.2025

В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации

С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 08.01.2025

2025-01-08T20:16

2025-01-08T20:16

2025-01-08T20:29

пентагон

новости

сша

западная помощь украине

поставки западного оружия украине

европа

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. С начала специальной военной операции общая сумма военной помощи Украине со стороны США и союзников превысила 126 миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя американского министерства обороны.Администрация американского президента Джо Байдена не успеет выделить Украине военную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов и рассчитывает на продолжение поставок при следующем президенте США Дональде Трампе, заявил также представитель Пентагона.Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.Из 500 ракет ATACMS у Киева остались десятки, и Украина вряд ли может рассчитывать на новые поставки дальнобойного оружия из США и Великобритании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, новости, сша, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, европа, украина