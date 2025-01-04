https://crimea.ria.ru/20250104/vashington-nezametno-vooruzhal-kiev-zadolgo-do-nachala-svo--blinken-1143096001.html

Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен

Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен

Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T19:06

2025-01-04T19:06

2025-01-04T19:06

энтони блинкен

сша

украина

коллективный запад

поставки западного оружия украине

в мире

оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.При этом американский госсекретарь усомнился в том, что Киев в будущем сможет вернуть территории, которые вошли в состав России."Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - отметил Блинкен.Госсекрет США заявил, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО. При этом он признал, что вступление Украины в альянс будет сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины.В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Украине "дипломатия" ЗеленскогоЧто означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнениеВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, сша, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, оружие, новости, нато, новости сво