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Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен - РИА Новости Крым, 04.01.2025
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Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен - РИА Новости Крым, 04.01.2025
Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен
Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New... РИА Новости Крым, 04.01.2025
2025-01-04T19:06
2025-01-04T19:06
энтони блинкен
сша
украина
коллективный запад
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в мире
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.При этом американский госсекретарь усомнился в том, что Киев в будущем сможет вернуть территории, которые вошли в состав России."Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - отметил Блинкен.Госсекрет США заявил, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО. При этом он признал, что вступление Украины в альянс будет сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины.В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции. В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Украине "дипломатия" ЗеленскогоЧто означают слова главы офиса Зеленского о "границах 2022 года" – мнениеВопрос Крыма закрыт для России окончательно и бесповоротно – МИД РФ
сша
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4.7
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энтони блинкен, сша, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, оружие, новости, нато, новости сво
Вашингтон "незаметно" вооружал Киев задолго до начала СВО – Блинкен

США начали поставлять Украине вооружения задолго до начала спецоперации – Блинкен

19:06 04.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Вашингтон с 2021 года "незаметно" развернул крупные поставки своих вооружений на Украину. Такое признание сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью New York Times.

"Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО - ред.), начиная с сентября (2021 года - ред.) и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое, чтобы обороняться - такие вещи, как (зенитные комплексы - ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы - ред.) Javelin", - заявил Блинкен.

При этом американский госсекретарь усомнился в том, что Киев в будущем сможет вернуть территории, которые вошли в состав России.
"Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - отметил Блинкен.
Госсекрет США заявил, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО.
При этом он признал, что вступление Украины в альянс будет сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев на законодательном уровне не может признать потерю территорий, которые перешли под контроль России, поскольку это приведет к расколу Украины.
В конце марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью одному из западных телеканалов он отметил, что Россия будет "готова к диалогу", если Украина сможет выйти на границы 2022 года до начала специальной военной операции.
В ноябре Зеленский в одном из интервью западному телеканалу признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
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Энтони БлинкенСШАУкраинаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреОружиеНовостиНАТОНовости СВО
 
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