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Трампа официально объявили победителем на выборах в США - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Трампа официально объявили победителем на выборах в США
Трампа официально объявили победителем на выборах в США - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Трампа официально объявили победителем на выборах в США
Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания объединенной... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T21:44
2025-01-06T22:00
дональд трамп
сша
выборы президента сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания объединенной сессии законодателей.Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Победу Трампа на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЛавров рассказал о переговорах по Украине после прихода ТрампаРоссия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, сша, выборы президента сша, новости, в мире, политика
Трампа официально объявили победителем на выборах в США

Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах президента США

21:44 06.01.2025 (обновлено: 22:00 06.01.2025)
 
© AP Photo Carlos OsorioДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo Carlos Osorio
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания объединенной сессии законодателей.
Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов.
Победу Трампа на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.
5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
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Дональд ТрампСШАВыборы президента СШАНовостиВ миреПолитика
 
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