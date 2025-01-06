https://crimea.ria.ru/20250106/trampa-ofitsialno-obyavili-pobeditelem-1143135051.html
Трампа официально объявили победителем на выборах в США
Трампа официально объявили победителем на выборах в США - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Трампа официально объявили победителем на выборах в США
Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания объединенной... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T21:44
2025-01-06T21:44
2025-01-06T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию заседания объединенной сессии законодателей.Трамп по итогам выборов 5 ноября получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а всего 77,3 миллиона голосов. Победу Трампа на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, так как она является главой сената как действующий вице-президент.5 ноября в США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. 47-м президентом США стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЛавров рассказал о переговорах по Украине после прихода ТрампаРоссия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, выборы президента сша, новости, в мире, политика
Трампа официально объявили победителем на выборах в США
Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах президента США
21:44 06.01.2025 (обновлено: 22:00 06.01.2025)