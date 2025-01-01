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"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве - РИА Новости Крым, 01.01.2025
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"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве
"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве - РИА Новости Крым, 01.01.2025
"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве
Тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных в 2025 году для новой администрации США и Республиканской... РИА Новости Крым, 01.01.2025
2025-01-01T15:43
2025-01-01T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных в 2025 году для новой администрации США и Республиканской партии, что сулит киевскому режиму серьезные проблемы. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По словам Пушкова, если начнется такая очистка "авгиевых конюшен", то провести новые крупные суммы для Киева через Конгресс будет очень проблематично. К тому же избранный президент США Дональд Трамп не раз давал понять, что он, в отличие от Джо Байдена, к широкой помощи Украине не склонен.В то же время, констатирует политик, если администрация Трампа решится вскрыть американо-украинские коррупционные схемы, то удар по демократам и "глубинному государству" в США "будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно".Ранее Трамп обвинил действующего главу Штатов в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров рассказал о переговорах по Украине после прихода ТрампаГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаСША поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдеп
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дональд трамп, алексей пушков, мнения, новости, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина
"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в Киеве

Расхищение американской помощи Киеву может стать одной из главных тем для Трампа – сенатор

15:43 01.01.2025
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных в 2025 году для новой администрации США и Республиканской партии, что сулит киевскому режиму серьезные проблемы. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.

"В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев – как в администрации, где этим обещает заняться Вивек Рамасвами, так и в Конгрессе, где есть немало желающих вскрыть злоупотребления администрации демократов", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, если начнется такая очистка "авгиевых конюшен", то провести новые крупные суммы для Киева через Конгресс будет очень проблематично. К тому же избранный президент США Дональд Трамп не раз давал понять, что он, в отличие от Джо Байдена, к широкой помощи Украине не склонен.
В то же время, констатирует политик, если администрация Трампа решится вскрыть американо-украинские коррупционные схемы, то удар по демократам и "глубинному государству" в США "будет, вероятно, таким, что отмыться им будет невозможно".

"Это означало бы раскрытие всей изнанки официальной политики Вашингтона при Байдене. Даже Трамп на такое вряд ли пойдет", – подытожил сенатор.

Ранее Трамп обвинил действующего главу Штатов в присвоении средств налогоплательщиков, выделяемых на поддержку Украины.
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Дональд ТрампАлексей ПушковМненияНовостиСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Украина
 
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