https://crimea.ria.ru/20250103/Olive-izvestnyy-i-neizvestnyy-samyy-russkiy-salat-v-mire_-1117806024.html

Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев

Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Как оливье едят вне России: рецепты новогоднего салата от иностранцев

Салат оливье незаменим. Он – символ Нового года. Не только застолья. Всего праздника в целом. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T20:48

2025-01-03T20:48

2025-01-03T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв– РИА Новости Крым. Салат оливье незаменим. Он – символ Нового года. Не только застолья. Всего праздника в целом.Любой постсоветский человек проходит в первые дни Нового года через елку и мандарины к обязательному тазику или хотя бы салатнице с оливье.В эту пору салат с картошкой и майонезом едят даже худеющие. Не притрагиваются к нему только те, кто наотрез его не любит.У этого блюда много названий, которые всячески уводят нас от классического рецепта шеф-повара Люсьена Оливье – повара ресторана "Эрмитаж" в Москве. В "Книге о вкусной и здоровой пище" название "Салат-оливье" встречается только в издании 1948 года. В других изданиях этой книги (1939, 1952, 1961, 1984) аналогичный рецепт называется "Салат из дичи".Рецепт оливье по книге 1894 года: "Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками; приготовить сваренный нерассыпчатый картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов, затем прибавить капорцев и оливок; все это перемешать и залить вдоволь нижеследующим соусом. В обыкновенный холодный соус провансаль прибавить сою "Кабуль" до темноватого цвета и пикантного вкуса, замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата латука и немного рубленым ланспиком".Так выглядел оливье в царские времена. Даже часть слов сегодня выглядят незнакомыми.Зачастую подобие оливье в различных заведениях общепита носит название "Мясного салата" или "Столичного". Но всем всегда понятно блюдо с емким трехсложным наименованием – "оливье". И только потом можно уже уточнять – а вы готовите с морковью или без, кладете ли яблоко, колбаса или только куриное мясо в вашем салате? Ведь сколько хозяек – столько и оливье.От самого старого рецепта 1894 года, барского, богатого – с рябчиками и соусом соя-кабуль (до сих пор идут споры о том, что же это за соус), каперсами, раковыми шейками оливье проделал путь до незыблемого советского сочетания: картошка, морковка, горошек, колбаса, маринованные огурцы. И овощей в этом салате стало гораздо больше, чем мяса.Как готовить оливье и что русские люди различных национальностей едят под бой курантов, знают все, кто хоть раз встречал главный праздник года в России. А какой оливье готовят на западе или востоке земного шара?С легендарным салатом связано множество легенд. Есть и такая: салат оливье благодаря эмигрантам из России был вывезен за рубеж и прочно обосновался там, приобретя новое незамысловатое название – "русский салат". По крайней мере, нечто из картофеля, горошка, птицы, залитое майонезом, присутствует в кухне различных стран – от Франции до Индии.Salade russe – ФранцияВ рецепте французского оливье никакой картошки, но жирные перепела и листья салата. И только вручную взбитый соус провансаль.Insalata russa – ИталияНа Апеннинах местный аналог оливье, так же как и в России, усиленно употребляют в качестве новогодней закуски. Но разница в рецепте разительная: в итальянский салат хозяйки кладут картошку, морковь, горошек, иногда анчоусы (маленькие соленые кильки), бобы, лимон и много, очень много майонеза. Даже больше, чем в России.Ensalada rusa – Испания и ПортугалияЯйца, горошек, тунец, нут (вид гороха), сосиски и морковь. И все это мало того, что плавает в майонезе, так еще и теплое! Ну совсем не для русских желудков!Как рассказывают наши соотечественники, в некоторых кафе Испании в "русский салат" опционально добавляют не только то грибы, то креветки, но и абсолютно русскую свеклу. И тогда салат приобретает еще одно слово в названии – прилагательное "розовый". И получается почти то же, что русский винегрет.Интересно, что в прошлом году на кулинарной выставке в испанском Сан-Себастьяне прошел первый конкурс на лучший "русский салат". Победителем стал шеф-повар из Барселоны. Рецепт каталонца включал морковь, картофель, оливки, тунец и майонез.रूसी सलाद roosee salaad – ИндияДа, да, и там едят наш оливье. Только по-своему, по-индусски, усовершенствовав рецепт. Говорят, русским гурманам нравится не особо. Но на вкус и цвет товарищей, как известно, не существует.Индийцы режут кубиками в их индийский тазик картофель, помидор, яблоко, стручковую фасоль, сыплют горошек. И все это растительное изобилие заправляется сметаной. Именно это блюдо, согласно форумам, подается в различных гостиницах Индии как русский салат.Рotato salad – АмерикаКартофельный салат в Америке – не совсем то же, что оливье, хотя по внешним признакам он очень похож. Кулинары считают, что он попал в Америку от переселенцев из Германии, Чехии и Австрии, где, действительно, до сих активно подается картофельный салат.И в отличие от оливье – это не салат, а гарнир к мясу. В рецепт блюда входят картофель, вареные яйца, маринованные огурцы, лук, сельдерей. Сверху полагается заправка из сметаны с добавлением уксуса.Как видим, в рецептах оливье – в отличие от салата "Цезарь" или же винегрета – согласия нет. Тем лучше: можно выставить на стол множество вариантов оливье разных стран и отметить с международным размахом. А можно проявить кулинарную фантазию: внести в классический рецепт новые компоненты по вашему вкусу и назвать этот оливье авторским.В России есть соревнования по приготовлению оливье. К примеру, несколько месяцев назад в Вологде прошел отборочный тур конкурса "Лучшее блюдо для новогоднего стола". Его организовал известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Участники удивили жюри необычными рецептами: в салат оливье добавляли то мандарины, то зеленое яблоко и свиную корейку, то лосятину вместо колбасы.

https://crimea.ria.ru/20211119/dorogoe-udovolstvie-olive-rastet-v-tsene-1121482368.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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