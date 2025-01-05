https://crimea.ria.ru/20250105/gotovy-na-vse-pochemu-kiev-ne-khochet-peregovorov-1143110342.html

Готовы на все: почему Киев не хочет переговоров

Готовы на все: почему Киев не хочет переговоров - РИА Новости Крым, 05.01.2025

Готовы на все: почему Киев не хочет переговоров

Киевский режим делает все для того, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для него это равносильно потере власти... РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T15:52

2025-01-05T15:52

2025-01-05T15:52

николай азаров

украина

переговоры

политика

сша

мнения

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Киевский режим делает все для того, чтобы переговоры по урегулированию конфликта на Украине не состоялись, поскольку для него это равносильно потере власти. Такое мнение высказал экс-премьер страны Николай Азаров.Он отметил, что высказывания со стороны киевского офиса о возможности мирных переговоров звучат тем жестче, чем ближе инаугурация победившего на выборах президента США Дональда Трампа.По его словам, продолжение войны для киевского режима – это сохранение власти и "тех огромнейших коррупционных потоков, на которых они сидят". "(Президент США Джо – ред.) Байден заявил недавно, что обеспечил Украину деньгами и вооружением на 2025 год. Примерно 50 миллиардов долларов уже выделено, то есть 2025 год они просуществуют, поэтому о переговорах никто не думает. Более того, киевский режим не только не думает о них, он их торпедирует", - отметил Азаров.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос"Отмыться невозможно": каких расследований команды Трампа боятся в КиевеЛавров: разговоры о перемирии на Украине - путь в никуда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай азаров, украина, переговоры, политика, сша, мнения, владимир зеленский