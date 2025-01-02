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Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
Число граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T16:05
2025-01-02T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).По данным украинских социологов, с начала специальной военной операции до февраля 2024 года картина общественных настроений на Украине практически не менялась: 71-73% опрошенных отвечали, что они "готовы терпеть войну столько, сколько потребуется".Однако в период между февралем и октябрем 2024 года КМИС начал фиксировать снижение количества таких украинцев. Так, к октябрю 2024-го их насчитывалось 63%, а в декабре прошлого года – 57%.Среди опрошенных, которые заявили о готовности и дальше нести бремя боевых действий, 18% готовы "терпеть" несколько месяцев, и только для 3% респондентов этот срок составляет полгода. Затруднились ответить 18%Опрос общественного мнения проведен с 2 по 17 декабря в формате телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.В ноябре 2024 года американская исследовательская компания Gallup провела на Украине соцопрос, согласно результатам которого большинство жителей Украины (52%) впервые с 2022 года высказалось за мирные переговоры с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаХотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ УкраиныЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, статистика, новости сво, общество, в мире, социология
Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос

Число готовых "терпеть войну" граждан Украины за год снизилось почти на 20% - соцопрос

16:05 02.01.2025
 
© AP Photo Efrem LukatskyСолдаты отдают последний долг гробу украинского летчика
Солдаты отдают последний долг гробу украинского летчика - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По данным украинских социологов, с начала специальной военной операции до февраля 2024 года картина общественных настроений на Украине практически не менялась: 71-73% опрошенных отвечали, что они "готовы терпеть войну столько, сколько потребуется".
Однако в период между февралем и октябрем 2024 года КМИС начал фиксировать снижение количества таких украинцев. Так, к октябрю 2024-го их насчитывалось 63%, а в декабре прошлого года – 57%.
Среди опрошенных, которые заявили о готовности и дальше нести бремя боевых действий, 18% готовы "терпеть" несколько месяцев, и только для 3% респондентов этот срок составляет полгода. Затруднились ответить 18%
Опрос общественного мнения проведен с 2 по 17 декабря в формате телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.
В ноябре 2024 года американская исследовательская компания Gallup провела на Украине соцопрос, согласно результатам которого большинство жителей Украины (52%) впервые с 2022 года высказалось за мирные переговоры с Россией.
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