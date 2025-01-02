https://crimea.ria.ru/20250102/chislo-gotovykh-terpet-voynu-ukraintsev-rezko-snizilos--sotsopros-1143069308.html

Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос

Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос

Число граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%. Об этом свидетельствуют результаты... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T16:05

2025-01-02T16:05

2025-01-02T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Число граждан Украины, готовых терпеть продолжение боевых действий, за год снизилось почти в полтора раза – с 73% до 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).По данным украинских социологов, с начала специальной военной операции до февраля 2024 года картина общественных настроений на Украине практически не менялась: 71-73% опрошенных отвечали, что они "готовы терпеть войну столько, сколько потребуется".Однако в период между февралем и октябрем 2024 года КМИС начал фиксировать снижение количества таких украинцев. Так, к октябрю 2024-го их насчитывалось 63%, а в декабре прошлого года – 57%.Среди опрошенных, которые заявили о готовности и дальше нести бремя боевых действий, 18% готовы "терпеть" несколько месяцев, и только для 3% респондентов этот срок составляет полгода. Затруднились ответить 18%Опрос общественного мнения проведен с 2 по 17 декабря в формате телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 985 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.В ноябре 2024 года американская исследовательская компания Gallup провела на Украине соцопрос, согласно результатам которого большинство жителей Украины (52%) впервые с 2022 года высказалось за мирные переговоры с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы хотят мира, но их не услышат – политолог о результатах опросаХотят мирных переговоров немедленно: услышит ли Зеленский народ УкраиныЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, статистика, новости сво, общество, в мире, социология