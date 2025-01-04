В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотник
В Воронеже рядом с жилыми домами уничтожили неразорвавшийся беспилотник - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже специалисты уничтожили беспилотник, упавший при отражении атаки ВСУ рядом с жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
После специальных приготовлений был подорван на месте падения беспилотник у зданий на улице Димитрова. По предварительной информации, повреждены несколько стеклопакетов, пострадавших нет. К восстановлению окон городские службы приступят в ближайшее время", - написал он в Telegram.
Он отметил, что на улице Иркусткой эвакуировали жителей трех домов для ликвидации обломков упавших беспилотников.
"16 человек размещены в ПВР, остальные отправились к родственникам и соседям. Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице", - .
В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов для безопасной работы пиротехников.
В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.
В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.
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