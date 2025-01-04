https://crimea.ria.ru/20250104/v-voronezhe-unichtozhili-nerazorvavshiysya-bespilotnik-1143096604.html

В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотник

В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотник - РИА Новости Крым, 04.01.2025

В Воронеже уничтожили неразорвавшийся беспилотник

В Воронеже специалисты уничтожили беспилотник, упавший при отражении атаки ВСУ рядом с жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T19:47

2025-01-04T19:47

2025-01-04T19:47

воронеж

воронежская область

александр гусев

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_845:215:2598:1201_1920x0_80_0_0_672ca84032e511540f5969bb77f11606.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В Воронеже специалисты уничтожили беспилотник, упавший при отражении атаки ВСУ рядом с жилыми домами. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Он отметил, что на улице Иркусткой эвакуировали жителей трех домов для ликвидации обломков упавших беспилотников."16 человек размещены в ПВР, остальные отправились к родственникам и соседям. Взрывотехники Росгвардии устанавливают бетонные ограждения и проводят другие мероприятия для подрыва частей БПЛА, упавших около домов на этой улице", - .В субботу пять беспилотников были уничтожены в Воронеже и пригороде. Обломки БПЛА упали на жилые дома в Левобережном районе города. После этого Гусев сообщал об эвакуации жителей нескольких жилых домов для безопасной работы пиротехников.В ночь на субботу вражеской атаке беспилотников подверглась Смоленская область, над регионом уничтожили пять дронов ВСУ.В течение ночи над Ленинградской областью уничтожили один беспилотник. Утром 4 января губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в районе Лужской губы были сбиты четыре беспилотника.В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в субботу с 07:45 ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности гражданских военных судов. Режим был отменен в 10:15.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронеж

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, александр гусев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости