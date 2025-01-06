https://crimea.ria.ru/20250106/chudo-iz-chudes-neobychnoe-pozdravlenie-s-khristovym-rozhdestvom-1133764786.html

Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством

Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством

C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T21:34

2025-01-06T21:34

2025-01-06T20:18

рождество христово

крым

новости крыма

видео

культура

религия

общество

камерный хор крымской филармонии "таврический благовест"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133810354_0:8:1254:713_1920x0_80_0_0_21e30834515bbf154ef4767ac72d769f.jpg

C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождество христово, крым, новости крыма, видео, культура, религия, общество, камерный хор крымской филармонии "таврический благовест", видео