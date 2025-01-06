https://crimea.ria.ru/20250106/chudo-iz-chudes-neobychnoe-pozdravlenie-s-khristovym-rozhdestvom-1133764786.html
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T21:34
2025-01-06T21:34
2025-01-06T20:18
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камерный хор крымской филармонии "таврический благовест"
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C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.
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рождество христово, крым, новости крыма, видео, культура, религия, общество, камерный хор крымской филармонии "таврический благовест", видео
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
Музыкальное поздравление от РИА Новости Крым с Рождеством Христовым
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым
поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.
Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.
Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.