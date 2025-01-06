Рейтинг@Mail.ru
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250106/chudo-iz-chudes-neobychnoe-pozdravlenie-s-khristovym-rozhdestvom-1133764786.html
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T21:34
2025-01-06T20:18
рождество христово
крым
новости крыма
видео
культура
религия
общество
камерный хор крымской филармонии "таврический благовест"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133810354_0:8:1254:713_1920x0_80_0_0_21e30834515bbf154ef4767ac72d769f.jpg
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133810354_148:0:1107:719_1920x0_80_0_0_fb98cc1a4c274919c625468554fe97aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рождество христово, крым, новости крыма, видео, культура, религия, общество, камерный хор крымской филармонии "таврический благовест", видео
Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством

Музыкальное поздравление от РИА Новости Крым с Рождеством Христовым

21:34 06.01.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
C Рождеством Христовым колядкой читателей РИА Новости Крым поздравляет камерный хор "Таврический благовест" под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Николенко.
Хор а капелла исполняет "Французскую колядку" в аранжировке монахини Иулиании (Денисовой), регента Праздничного хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
Колядка впервые прозвучала в исполнении двух хоров после Рождественского всенощного бдения в 2013 году. Произведение настолько понравилось прихожанам и публике, что широко разошлось и поется различными хорами - как светскими, так и духовными – в России, ближнем и дальнем зарубежье.
Благодарим за сотрудничество при производстве видеооткрытки Министерство культуры Крыма, Крымскую государственную филармонию, Крымскую республиканскую универсальную научную библиотеку им. Франко.
 
Рождество ХристовоКрымНовости КрымаВидеоКультураРелигияОбществоКамерный хор Крымской филармонии "Таврический благовест"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Сбой МТС и мазут на крымских берегах: главное за 6 января
21:44Трампа официально объявили победителем на выборах в США
21:34Чудо из чудес: необычное поздравление с Христовым Рождеством
20:49Гривна стремительно катится вниз
20:24Рождество в Запорожской области пройдет с ограничениями
20:08Индонезия стала членом БРИКС
19:50Мазут в Севастополе убирают 350 человек - собрали еще более 27 тонн
19:37Время для чудесных книг: рождественские истории для всей семьи
19:12В Севастополе слышна стрельба
19:01В Керчи спасают птиц от мазута волонтеры из разных городов России
18:37Киев обрек на страдания жителей Приднестровья - заявление
18:25С пляжей Судака собрали 6 тонн загрязненных мазутом песка и водорослей
17:40Переговоры России и Украины - что заявил Макрон
17:30Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы
17:10Крымский мост: ситуация к данному часу
17:06Ученые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птиц
16:38В Феодосии 7 января будет громко
16:23В Херсонской области на Рождество снова ввели комендантский час
16:12Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на Украине
15:57На пляжи Кубани устанавливают ограничительные сети от мазута
Лента новостейМолния