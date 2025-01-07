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В России упал уровень заболеваемости ОРВИ

В России упал уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 07.01.2025

В России упал уровень заболеваемости ОРВИ

За первую неделю 2025 года в России более чем наполовину снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T17:53

2025-01-07T17:53

2025-01-07T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. За первую неделю 2025 года в России более чем наполовину снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 39 регионах страны, при этом почти 19% заболевших приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 60,7%."По итогам первой недели в России зарегистрировано 8️,7 тысяч случаев COVID-19, что на 60,7% ниже, чем на прошлой неделе", уточнили в Роспотребнадзоре.Роспотребнадзор напоминает, что в сезон высокой активности вирусов острых респираторных инфекций важно помнить о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с заболевшими людьми.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасен ли метапневмовирус для россиянОРВИ и COVID-19 в России пошли на спадПик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, орви, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости