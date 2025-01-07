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В России упал уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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В России упал уровень заболеваемости ОРВИ
В России упал уровень заболеваемости ОРВИ - РИА Новости Крым, 07.01.2025
В России упал уровень заболеваемости ОРВИ
За первую неделю 2025 года в России более чем наполовину снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T17:53
2025-01-07T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. За первую неделю 2025 года в России более чем наполовину снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 39 регионах страны, при этом почти 19% заболевших приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 60,7%."По итогам первой недели в России зарегистрировано 8️,7 тысяч случаев COVID-19, что на 60,7% ниже, чем на прошлой неделе", уточнили в Роспотребнадзоре.Роспотребнадзор напоминает, что в сезон высокой активности вирусов острых респираторных инфекций важно помнить о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с заболевшими людьми.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасен ли метапневмовирус для россиянОРВИ и COVID-19 в России пошли на спадПик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врача
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россия, роспотребнадзор, орви, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, здоровье, общество, новости
В России упал уровень заболеваемости ОРВИ

В России в два раза снизился уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19

17:53 07.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. За первую неделю 2025 года в России более чем наполовину снизился уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями и COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

"За первую неделю 2025 года в России количество заболевших ОРВИ снизилось на 50,4% по сравнению с последней неделей 2024 года - зарегистрировано 3️07,9 тыс. случаев", - говорится в сообщении.

Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 39 регионах страны, при этом почти 19% заболевших приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 60,7%.
"По итогам первой недели в России зарегистрировано 8️,7 тысяч случаев COVID-19, что на 60,7% ниже, чем на прошлой неделе", уточнили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор напоминает, что в сезон высокой активности вирусов острых респираторных инфекций важно помнить о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с заболевшими людьми.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Это связано с открытием школ и детских садов – дети будут больше находиться в помещениях большими группами и активнее "делиться" инфекцией.
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