https://crimea.ria.ru/20241225/vsplesk-zabolevaemosti-orvi-v-rossii-ozhidaetsya-posle-novogodnikh-kanikul-1142915340.html
Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул
Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул
Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Об этом в ходе видеомоста на площадке "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T16:20
2024-12-25T16:20
2024-12-25T16:20
геннадий онищенко
орви
грипп
россия
здоровье
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Об этом в ходе видеомоста на площадке "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он отметил, что в настоящее время циркулирует субтип COVID-19 – омикрон. Он очень контагиозный, с легким течением, но достаточно коварный. Поэтому наука подыскивает и лекарственные препараты, и технологии, чтобы выявлять заболевание и проводить его профилактику. Но, в принципе, ситуация управляемая, добавил Онищенко."Что касается нашей страны, школьники начинают уходить на каникулы. Активно начнутся елки. Но они не повлияют на общую картину роста заболеваемости. – подчеркнул академик. - Одно дело, когда 17 миллионов детей садятся за парты, и другое, когда они уйдут на каникулы, и не самая большая часть из них будет встречаться на новогодних елках". Кроме того, он обратил внимание, что в этом году на Кремлевской елке будут дети не со всей страны, а в первую очередь из Москвы и ближайших к ней территорий.Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ вводили карантин в 60 школьных классах и 46 детсадовских группах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и СевастополеПик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врачаКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИ
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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геннадий онищенко, орви, грипп, россия, здоровье, новости, общество
Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул
Рост заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул - академик Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Об этом в ходе видеомоста на площадке "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Мы вступили в осенне-зимний подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Отличие этого периода, что он идет на пока еще непреодоленном наследии завершившейся пандемия ковида", - сказал Онищенко.
Он отметил, что в настоящее время циркулирует субтип COVID-19 – омикрон. Он очень контагиозный, с легким течением, но достаточно коварный. Поэтому наука подыскивает и лекарственные препараты, и технологии, чтобы выявлять заболевание и проводить его профилактику. Но, в принципе, ситуация управляемая, добавил Онищенко.
"Что касается нашей страны, школьники начинают уходить на каникулы. Активно начнутся елки. Но они не повлияют на общую картину роста заболеваемости. – подчеркнул академик. - Одно дело, когда 17 миллионов детей садятся за парты, и другое, когда они уйдут на каникулы, и не самая большая часть из них будет встречаться на новогодних елках".
Кроме того, он обратил внимание, что в этом году на Кремлевской елке будут дети не со всей страны, а в первую очередь из Москвы и ближайших к ней территорий.
"Поэтому неожиданностей быть не должно. Рост заболеваемости начнется уже после зимних каникул", - подытожил Геннадий Онищенко.
Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ вводили карантин
в 60 школьных классах и 46 детсадовских группах.
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