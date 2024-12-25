https://crimea.ria.ru/20241225/vsplesk-zabolevaemosti-orvi-v-rossii-ozhidaetsya-posle-novogodnikh-kanikul-1142915340.html

Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул

Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Всплеск заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Об этом в ходе видеомоста на площадке "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T16:20

2024-12-25T16:20

2024-12-25T16:20

геннадий онищенко

орви

грипп

россия

здоровье

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается в России после новогодних каникул. Об этом в ходе видеомоста на площадке "Россия сегодня" рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Он отметил, что в настоящее время циркулирует субтип COVID-19 – омикрон. Он очень контагиозный, с легким течением, но достаточно коварный. Поэтому наука подыскивает и лекарственные препараты, и технологии, чтобы выявлять заболевание и проводить его профилактику. Но, в принципе, ситуация управляемая, добавил Онищенко."Что касается нашей страны, школьники начинают уходить на каникулы. Активно начнутся елки. Но они не повлияют на общую картину роста заболеваемости. – подчеркнул академик. - Одно дело, когда 17 миллионов детей садятся за парты, и другое, когда они уйдут на каникулы, и не самая большая часть из них будет встречаться на новогодних елках". Кроме того, он обратил внимание, что в этом году на Кремлевской елке будут дети не со всей страны, а в первую очередь из Москвы и ближайших к ней территорий.Накануне пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора сообщила, что в Крыму и Севастополе из-за ОРВИ вводили карантин в 60 школьных классах и 46 детсадовских группах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 тысяч человек заболели ОРВИ в Крыму и СевастополеПик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму на Новый год – прогноз врачаКак остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, орви, грипп, россия, здоровье, новости, общество