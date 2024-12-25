https://crimea.ria.ru/20241225/parkovki-v-sevastopole-kak-rabotayut-v-budni-i-prazdniki-1142919457.html
Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники
Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники - РИА Новости Крым, 25.12.2024
Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники
На заседании правительства Севастополя обсудили вопрос организации работы городских парковок. Информация о том, как они будут работать в будни и праздники... РИА Новости Крым, 25.12.2024
2024-12-25T20:04
2024-12-25T20:04
2024-12-25T20:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя обсудили вопрос организации работы городских парковок. Информация о том, как они будут работать в будни и праздники размещена в Telegram-канале правительства региона.При этом уточняется, что все остальные условия и тарифы сохранены и для центра города, и для Балаклавы."На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов, в ночное время и по выходным парковка бесплатная. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 22 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов. По ночам парковка бесплатная", - добавляют в правительстве Севастополя.Однако появились и нововведения, касаются они способа оплаты парковки. Сделать это можно наличными через терминал. Всего на территории Севастополя размещены 800 таких терминалов.Остается и прежний способ оплаты - безналичный: через паркомат, мобильное приложение "РуПаркинг", смс-код и в личном кабинете водителя на информационном парковочном портале Севастополя."Для удобства водителей вводится функция постоплаты: оплатить парковку можно будет через приложение или на информационном парковочном портале до 23:59 текущих суток с момента въезда на парковочное место", - обращают внимание в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный графикГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушенийКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России
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Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники
Как работают парковки в Севастополе в будни и праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя обсудили вопрос организации работы городских парковок. Информация о том, как они будут работать в будни и праздники размещена в Telegram-канале правительства региона.
"Сейчас в городе есть две платные парковочные зоны: на центральном кольце (967 мест) и в Балаклаве (79 мест). В центре города можно будет припарковаться бесплатно в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 23 февраля, 8, 18 марта, 1, 9 мая, 12, 14 июня и 4 ноября", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что все остальные условия и тарифы сохранены и для центра города, и для Балаклавы.
"На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов, в ночное время и по выходным парковка бесплатная. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 22 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов. По ночам парковка бесплатная", - добавляют в правительстве Севастополя.
Однако появились и нововведения, касаются они способа оплаты парковки. Сделать это можно наличными через терминал. Всего на территории Севастополя размещены 800 таких терминалов.
Остается и прежний способ оплаты - безналичный: через паркомат, мобильное приложение "РуПаркинг", смс-код и в личном кабинете водителя на информационном парковочном портале Севастополя.
"Для удобства водителей вводится функция постоплаты: оплатить парковку можно будет через приложение или на информационном парковочном портале до 23:59 текущих суток с момента въезда на парковочное место", - обращают внимание в правительстве города.
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