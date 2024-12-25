https://crimea.ria.ru/20241225/parkovki-v-sevastopole-kak-rabotayut-v-budni-i-prazdniki-1142919457.html

Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники

Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Парковки в Севастополе: как работают в будни и праздники

На заседании правительства Севастополя обсудили вопрос организации работы городских парковок. Информация о том, как они будут работать в будни и праздники... РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T20:04

2024-12-25T20:04

2024-12-25T20:04

парковки

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. На заседании правительства Севастополя обсудили вопрос организации работы городских парковок. Информация о том, как они будут работать в будни и праздники размещена в Telegram-канале правительства региона.При этом уточняется, что все остальные условия и тарифы сохранены и для центра города, и для Балаклавы."На центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов, в ночное время и по выходным парковка бесплатная. В Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 22 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов. По ночам парковка бесплатная", - добавляют в правительстве Севастополя.Однако появились и нововведения, касаются они способа оплаты парковки. Сделать это можно наличными через терминал. Всего на территории Севастополя размещены 800 таких терминалов.Остается и прежний способ оплаты - безналичный: через паркомат, мобильное приложение "РуПаркинг", смс-код и в личном кабинете водителя на информационном парковочном портале Севастополя."Для удобства водителей вводится функция постоплаты: оплатить парковку можно будет через приложение или на информационном парковочном портале до 23:59 текущих суток с момента въезда на парковочное место", - обращают внимание в правительстве города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канатная дорога на Ай-Петри переходит на праздничный графикГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушенийКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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