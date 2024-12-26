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Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год
Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год
Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа "скорой" в этот период и... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T06:02
2024-12-26T06:02
2024-12-26T06:02
скорая помощь
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа "скорой" в этот период и по каким причинам чаще всего вызывают медиков, РИА Новости Крым рассказали в Минздраве РК со ссылкой на информацию Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.При этом отметили, что, по опыту прошлых лет, в период новогодних праздников среднесуточная нагрузка на бригады скорой медицинской помощи незначительно превышает нагрузку в обычный период."Руководством Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи ведется ежедневный мониторинг количества поступивших вызовов и времени доезда бригад скорой медицинской помощи, с учетом чего принимаются оперативные решения о перераспределении бригад", – уточнили в министерстве здравоохранения.По его информации, с 29 декабря 2023 года по 9 января текущего года бригады скорой медицинской помощи осуществили 22 986 выездов. Это на 4,3% меньше, чем годом ранее, когда был пик обращений, связанный с заболеваемостью гриппом и ОРВИ – 24 021 выезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияКак выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздникахПохмельный синдром: как восстановить здоровье
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скорая помощь, новый год 2025, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, здоровье
Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год
В период новогодних каникул в Крыму "скорую" чаще вызывают из-за травм и отравлений
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа "скорой" в этот период и по каким причинам чаще всего вызывают медиков, РИА Новости Крым
рассказали в Минздраве РК со ссылкой на информацию Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
"Основные причины вызовов в праздничные дни: сердечно-сосудистые заболевания, повышение температуры, травмы, пищевые и алкогольные отравления", – сообщили в Минздраве.
При этом отметили, что, по опыту прошлых лет, в период новогодних праздников среднесуточная нагрузка на бригады скорой медицинской помощи незначительно превышает нагрузку в обычный период.
"Руководством Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи ведется ежедневный мониторинг количества поступивших вызовов и времени доезда бригад скорой медицинской помощи, с учетом чего принимаются оперативные решения о перераспределении бригад", – уточнили в министерстве здравоохранения.
По его информации, с 29 декабря 2023 года по 9 января текущего года бригады скорой медицинской помощи осуществили 22 986 выездов. Это на 4,3% меньше, чем годом ранее, когда был пик обращений, связанный с заболеваемостью гриппом и ОРВИ – 24 021 выезд.
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