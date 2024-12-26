https://crimea.ria.ru/20241226/otravleniya-i-travmy--prichiny-vyzova-skoroy-v-krymu-na-novyy-god-1142859874.html

Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год

Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Отравления и травмы – причины вызова "скорой" в Крыму на Новый год

Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа "скорой" в этот период и... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T06:02

2024-12-26T06:02

2024-12-26T06:02

скорая помощь

новый год 2025

здравоохранение в крыму и севастополе

минздрав крыма

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Количество вызовов скорой медицинской помощи во время новогодних каникул в Крыму возрастает, но незначительно. Как организована работа "скорой" в этот период и по каким причинам чаще всего вызывают медиков, РИА Новости Крым рассказали в Минздраве РК со ссылкой на информацию Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.При этом отметили, что, по опыту прошлых лет, в период новогодних праздников среднесуточная нагрузка на бригады скорой медицинской помощи незначительно превышает нагрузку в обычный период."Руководством Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи ведется ежедневный мониторинг количества поступивших вызовов и времени доезда бригад скорой медицинской помощи, с учетом чего принимаются оперативные решения о перераспределении бригад", – уточнили в министерстве здравоохранения.По его информации, с 29 декабря 2023 года по 9 января текущего года бригады скорой медицинской помощи осуществили 22 986 выездов. Это на 4,3% меньше, чем годом ранее, когда был пик обращений, связанный с заболеваемостью гриппом и ОРВИ – 24 021 выезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает скорая помощь в Крыму: что с бригадами и временем прибытияКак выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздникахПохмельный синдром: как восстановить здоровье

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, новый год 2025, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, здоровье