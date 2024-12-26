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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T16:06
2024-12-26T16:06
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, также возобновил работу.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала, который дают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выйти из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

В Севастополе отбой воздушной тревоги

16:06 26.12.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он.
Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, также возобновил работу.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала, который дают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выйти из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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СевастопольНовостиКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевВоздушная тревога в Севастополе
 
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