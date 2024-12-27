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Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года

Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Крыму в 2024 году выросло на 2,5 тысячи благодаря в том числе мерам поддержки. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T06:08

2024-12-27T06:08

2024-12-27T06:08

крым

радио "спутник в крыму"

владислав ганжара

предпринимательство

крымский бизнес

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Крыму в 2024 году выросло на 2,5 тысячи благодаря в том числе мерам поддержки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Центра "Мой бизнес" Республики Крым Владислав Ганжара.Как развивается МСП в КрымуНесмотря на то, что уходящий год был непростым в условиях вызовов, которые стоят перед всей страной и в том числе экономикой, крымский бизнес находит для себя новые возможности и точки роста, сказал Ганжара.Из действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Крыму 5 тысяч – индивидуальные предприниматели, 20 тысяч – юридические лица. Остальные – самозанятые, которые тоже очень активны в своих экономических направлениях деятельности и стали важной частью МСП, добавил Ганжара."Конечно, и качественные составляющие очень важны. У нас предприниматели достигают новых экономических рубежей. И вся та работа, которую мы будем строить в дальнейшем, перейдет от количественного к качественному измерению", – отметил он.Как поддерживают предпринимателей в республикеПо словам Ганжары, успешной реализации национального проекта "Мой бизнес" во многом способствует широкая линейка мер поддержки для предпринимателей. Их более 100, уточнил он.Главным оператором государственной поддержки бизнеса в Крыму является Министерство экономического развития. Кроме того, есть пять институтов поддержки, которые содействуют в разных аспектах, отметил Ганжара.В их числе Фонд микрофинансирования предпринимательства и Гарантийный фонд, выступающий поручителем при обращении бизнеса за дополнительным кредитным ресурсом. А также Корпорация развития РК, работающая с инвесторами, Южный региональный центр поддержки экспорта, помогающий выходить на новые рынки, и лизинговые компании.Есть и другие, региональные, меры поддержки, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства и Минтуризма, добавили Ганжара. А также федеральная грантовая и субсидиальная поддержка и разного рода грантовые программы, в частности, реализуемые Президентским Фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов.Все это вместе с желанием развиваться помогает бизнесу в Крыму расти, считает он. А вот как правильно двигаться вперед – учат в Центре "Мой бизнес", подведомственной организации Минэкономразвития. Здесь бизнесменов не только информируют, но и обучают, консультируют и помогают в развитии кластерной политики, подчеркнул Ганжара."Мы аккумулируем у себя все о мерах поддержки и выступаем базовым фронт-офисом всей господдержки бизнеса в республике. В год мы обучаем около 5 тысяч предпринимателей. И в этому году вместе с нашей филиальной сетью оказали боле 22 тысяч консультаций, а за 5 лет работы – 150 тысяч", – уточнил он.По словам Ганжары, в "Дом предпринимателя" в Симферополе, на ул. Севастопольской, 20 А, ежедневно активно обращаются предприниматели, и это очень разная аудитория. Преимущественно приходят бизнесмены 25-35 лет, но немалый процент и людей среднего возраста и старше."Потому что они понимают, что бизнес – это сфера максимально конкурентная, и отставать нельзя, иначе можно потерять тренды и нишу", – подытожил глава центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублейПочему Центробанк принял "мягкое решение" по ключевой ставке - мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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