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Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Крыму в 2024 году выросло на 2,5 тысячи благодаря в том числе мерам поддержки. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T06:08
2024-12-27T06:08
крым
радио "спутник в крыму"
владислав ганжара
предпринимательство
крымский бизнес
экономика
минэкономразвития крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Крыму в 2024 году выросло на 2,5 тысячи благодаря в том числе мерам поддержки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Центра "Мой бизнес" Республики Крым Владислав Ганжара.Как развивается МСП в КрымуНесмотря на то, что уходящий год был непростым в условиях вызовов, которые стоят перед всей страной и в том числе экономикой, крымский бизнес находит для себя новые возможности и точки роста, сказал Ганжара.Из действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Крыму 5 тысяч – индивидуальные предприниматели, 20 тысяч – юридические лица. Остальные – самозанятые, которые тоже очень активны в своих экономических направлениях деятельности и стали важной частью МСП, добавил Ганжара."Конечно, и качественные составляющие очень важны. У нас предприниматели достигают новых экономических рубежей. И вся та работа, которую мы будем строить в дальнейшем, перейдет от количественного к качественному измерению", – отметил он.Как поддерживают предпринимателей в республикеПо словам Ганжары, успешной реализации национального проекта "Мой бизнес" во многом способствует широкая линейка мер поддержки для предпринимателей. Их более 100, уточнил он.Главным оператором государственной поддержки бизнеса в Крыму является Министерство экономического развития. Кроме того, есть пять институтов поддержки, которые содействуют в разных аспектах, отметил Ганжара.В их числе Фонд микрофинансирования предпринимательства и Гарантийный фонд, выступающий поручителем при обращении бизнеса за дополнительным кредитным ресурсом. А также Корпорация развития РК, работающая с инвесторами, Южный региональный центр поддержки экспорта, помогающий выходить на новые рынки, и лизинговые компании.Есть и другие, региональные, меры поддержки, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства и Минтуризма, добавили Ганжара. А также федеральная грантовая и субсидиальная поддержка и разного рода грантовые программы, в частности, реализуемые Президентским Фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов.Все это вместе с желанием развиваться помогает бизнесу в Крыму расти, считает он. А вот как правильно двигаться вперед – учат в Центре "Мой бизнес", подведомственной организации Минэкономразвития. Здесь бизнесменов не только информируют, но и обучают, консультируют и помогают в развитии кластерной политики, подчеркнул Ганжара."Мы аккумулируем у себя все о мерах поддержки и выступаем базовым фронт-офисом всей господдержки бизнеса в республике. В год мы обучаем около 5 тысяч предпринимателей. И в этому году вместе с нашей филиальной сетью оказали боле 22 тысяч консультаций, а за 5 лет работы – 150 тысяч", – уточнил он.По словам Ганжары, в "Дом предпринимателя" в Симферополе, на ул. Севастопольской, 20 А, ежедневно активно обращаются предприниматели, и это очень разная аудитория. Преимущественно приходят бизнесмены 25-35 лет, но немалый процент и людей среднего возраста и старше."Потому что они понимают, что бизнес – это сфера максимально конкурентная, и отставать нельзя, иначе можно потерять тренды и нишу", – подытожил глава центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыВ Крыму участники СЭЗ реализуют инвестпроекты почти на 400 млрд рублейПочему Центробанк принял "мягкое решение" по ключевой ставке - мнение
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крым, владислав ганжара, предпринимательство, крымский бизнес, экономика, минэкономразвития крыма, новости крыма, минсельхоз крыма, минтуризма крыма, господдержка, субсидии
Легко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года

В Крыму в 2024 году число предпринимателей выросло на 2,5 тысячи

06:08 27.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБизнесмен
Бизнесмен - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Крыму в 2024 году выросло на 2,5 тысячи благодаря в том числе мерам поддержки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель Центра "Мой бизнес" Республики Крым Владислав Ганжара.

Как развивается МСП в Крыму

Несмотря на то, что уходящий год был непростым в условиях вызовов, которые стоят перед всей страной и в том числе экономикой, крымский бизнес находит для себя новые возможности и точки роста, сказал Ганжара.

"И завершая 2024 год мы говорим о количественном росте субъектов малого и среднего предпринимательства в республике. Активность бизнеса растет. В настоящее время у нас 84,5 тысячи субъектов МСП, а в 2023 году мы фиксировали 82 тысячи", – поделился он.

Из действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в Крыму 5 тысяч – индивидуальные предприниматели, 20 тысяч – юридические лица. Остальные – самозанятые, которые тоже очень активны в своих экономических направлениях деятельности и стали важной частью МСП, добавил Ганжара.
"Конечно, и качественные составляющие очень важны. У нас предприниматели достигают новых экономических рубежей. И вся та работа, которую мы будем строить в дальнейшем, перейдет от количественного к качественному измерению", – отметил он.

Как поддерживают предпринимателей в республике

По словам Ганжары, успешной реализации национального проекта "Мой бизнес" во многом способствует широкая линейка мер поддержки для предпринимателей. Их более 100, уточнил он.
Главным оператором государственной поддержки бизнеса в Крыму является Министерство экономического развития. Кроме того, есть пять институтов поддержки, которые содействуют в разных аспектах, отметил Ганжара.
В их числе Фонд микрофинансирования предпринимательства и Гарантийный фонд, выступающий поручителем при обращении бизнеса за дополнительным кредитным ресурсом. А также Корпорация развития РК, работающая с инвесторами, Южный региональный центр поддержки экспорта, помогающий выходить на новые рынки, и лизинговые компании.
Есть и другие, региональные, меры поддержки, в том числе по линии Министерства сельского хозяйства и Минтуризма, добавили Ганжара. А также федеральная грантовая и субсидиальная поддержка и разного рода грантовые программы, в частности, реализуемые Президентским Фондом культурных инициатив и Фондом президентских грантов.
"А еще есть Федеральная корпорация развития МСП – подведомственная организация Министерства экономического развития Российской Федерации, и у них свои зонтничные инструменты поддержки. Много инструментов по линии инновационного предпринимательства, и мы в этом году очень активно работали с Фондом содействия развитию инноваций. Фонд развития промышленности тоже помогает в получении льготных инструментов финансовой поддержки. И многое другое", – добавил Ганжара.
Все это вместе с желанием развиваться помогает бизнесу в Крыму расти, считает он. А вот как правильно двигаться вперед – учат в Центре "Мой бизнес", подведомственной организации Минэкономразвития. Здесь бизнесменов не только информируют, но и обучают, консультируют и помогают в развитии кластерной политики, подчеркнул Ганжара.
"Мы аккумулируем у себя все о мерах поддержки и выступаем базовым фронт-офисом всей господдержки бизнеса в республике. В год мы обучаем около 5 тысяч предпринимателей. И в этому году вместе с нашей филиальной сетью оказали боле 22 тысяч консультаций, а за 5 лет работы – 150 тысяч", – уточнил он.
По словам Ганжары, в "Дом предпринимателя" в Симферополе, на ул. Севастопольской, 20 А, ежедневно активно обращаются предприниматели, и это очень разная аудитория. Преимущественно приходят бизнесмены 25-35 лет, но немалый процент и людей среднего возраста и старше.
"Потому что они понимают, что бизнес – это сфера максимально конкурентная, и отставать нельзя, иначе можно потерять тренды и нишу", – подытожил глава центра.
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