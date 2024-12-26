https://crimea.ria.ru/20241226/glavnye-ekonomicheskie-dostizheniya-kryma-v-2024-godu-1142945157.html

Главные экономические достижения Крыма в 2024 году

Главные экономические достижения Крыма в 2024 году - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Главные экономические достижения Крыма в 2024 году

По итогам 2024 года Крым продолжает увеличивать собственную доходную часть бюджета и развивается темпами, которые опережают даже положительные прогнозы. Об этом РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T20:51

2024-12-26T20:51

2024-12-26T20:51

радио "спутник в крыму"

экономика крыма

ольга виноградова

крым

новости крыма

налоги

свободная экономическая зона (сэз)

доходы крымчан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым продолжает увеличивать собственную доходную часть бюджета и развивается темпами, которые опережают даже положительные прогнозы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, сегодня уже нельзя сказать, что Крым – это только туристический, или только сельскохозяйственный регион, потому что в нем развивается все, включая промышленность.Она подчеркнула, что одним из главных достижений уходящего года стала стабильность и прогнозируемость налоговой политики."Это влечет выполнение всех прогнозных показателей бюджета, который был принят в конце прошлого года. По итогам 11 месяцев бюджет исполнен с профицитом 8,5 миллиарда рублей. И в конце этого года мы внесли по нему изменения, увеличив доходную часть", – отметила Виноградова.А потому говорить о том, что дотационность Крыма – это преграда, нельзя, добавила она, скорее наоборот – это стимул для роста.Она обратила внимание на то, что республика сегодня на 3-м месте по темпам роста экономики за последние десять лет. Также по итогам 2024 года Крым занял 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.Это очень высокие показатели, и то, что они заслужены Крымом, доказывают, в частности, итоги Ялтинского экономического форума 2024 года, сказала Виноградова.В этой связи можно не только говорить о том, что итоги экономического развития Крыма в 2024 году прекрасны, но и что впереди грандиозные планы, которые будут однозначно выполнены, уверена глава профильного комитета Госсовета республики.Этому в том числе будет способствовать обновление законодательства Крыма, считает Виноградова. В частности, принятие Госсоветом РК закона о введении специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он начнет действовать с 1 января 2025 года, и этот документ Виноградова называет самым главным по итогам года.Виноградова уточнила, что АУСН уже тестировалась в нескольких регионах России и 2025 года вводится в республике как эксперимент.Также в уходящем году в Крыму приняли еще один из самых ожидаемых законопроектов для бизнеса, которым были были сохранены базовые ставки налогообложения по упрощенной системе – 4%, добавила Виноградова.И напомнила также, что комфортные для бизнеса условия в Крыму помогает создавать Свободная экономическая зона (СЭЗ) с уникальными льготными условиями налогообложения, которая работает на полуострове с 2015 года."При этом в Крыму растет средняя заработная плата, достаточно большой дефицит кадров и низкая безработица – ниже чем в целом по Российской Федерации", – заметила глава комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика крыма, ольга виноградова, крым, новости крыма, налоги, свободная экономическая зона (сэз), доходы крымчан