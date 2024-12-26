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Главные экономические достижения Крыма в 2024 году - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
Главные экономические достижения Крыма в 2024 году - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
По итогам 2024 года Крым продолжает увеличивать собственную доходную часть бюджета и развивается темпами, которые опережают даже положительные прогнозы. Об этом РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T20:51
2024-12-26T20:51
радио "спутник в крыму"
экономика крыма
ольга виноградова
крым
новости крыма
налоги
свободная экономическая зона (сэз)
доходы крымчан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым продолжает увеличивать собственную доходную часть бюджета и развивается темпами, которые опережают даже положительные прогнозы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По словам Виноградовой, сегодня уже нельзя сказать, что Крым – это только туристический, или только сельскохозяйственный регион, потому что в нем развивается все, включая промышленность.Она подчеркнула, что одним из главных достижений уходящего года стала стабильность и прогнозируемость налоговой политики."Это влечет выполнение всех прогнозных показателей бюджета, который был принят в конце прошлого года. По итогам 11 месяцев бюджет исполнен с профицитом 8,5 миллиарда рублей. И в конце этого года мы внесли по нему изменения, увеличив доходную часть", – отметила Виноградова.А потому говорить о том, что дотационность Крыма – это преграда, нельзя, добавила она, скорее наоборот – это стимул для роста.Она обратила внимание на то, что республика сегодня на 3-м месте по темпам роста экономики за последние десять лет. Также по итогам 2024 года Крым занял 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.Это очень высокие показатели, и то, что они заслужены Крымом, доказывают, в частности, итоги Ялтинского экономического форума 2024 года, сказала Виноградова.В этой связи можно не только говорить о том, что итоги экономического развития Крыма в 2024 году прекрасны, но и что впереди грандиозные планы, которые будут однозначно выполнены, уверена глава профильного комитета Госсовета республики.Этому в том числе будет способствовать обновление законодательства Крыма, считает Виноградова. В частности, принятие Госсоветом РК закона о введении специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он начнет действовать с 1 января 2025 года, и этот документ Виноградова называет самым главным по итогам года.Виноградова уточнила, что АУСН уже тестировалась в нескольких регионах России и 2025 года вводится в республике как эксперимент.Также в уходящем году в Крыму приняли еще один из самых ожидаемых законопроектов для бизнеса, которым были были сохранены базовые ставки налогообложения по упрощенной системе – 4%, добавила Виноградова.И напомнила также, что комфортные для бизнеса условия в Крыму помогает создавать Свободная экономическая зона (СЭЗ) с уникальными льготными условиями налогообложения, которая работает на полуострове с 2015 года."При этом в Крыму растет средняя заработная плата, достаточно большой дефицит кадров и низкая безработица – ниже чем в целом по Российской Федерации", – заметила глава комитета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
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РИА Новости Крым
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экономика крыма, ольга виноградова, крым, новости крыма, налоги, свободная экономическая зона (сэз), доходы крымчан
Главные экономические достижения Крыма в 2024 году

Крым перевыполняет планы и увеличивает собственную доходную часть бюджета – Виноградова

20:51 26.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым продолжает увеличивать собственную доходную часть бюджета и развивается темпами, которые опережают даже положительные прогнозы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По словам Виноградовой, сегодня уже нельзя сказать, что Крым – это только туристический, или только сельскохозяйственный регион, потому что в нем развивается все, включая промышленность.
"Это динамично развивающийся современный регион, на территории которого сформировано базово взвешенное налоговое законодательство, которое позволяет бизнесу достигать своих целей и модернизироваться", – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что одним из главных достижений уходящего года стала стабильность и прогнозируемость налоговой политики.
"Это влечет выполнение всех прогнозных показателей бюджета, который был принят в конце прошлого года. По итогам 11 месяцев бюджет исполнен с профицитом 8,5 миллиарда рублей. И в конце этого года мы внесли по нему изменения, увеличив доходную часть", – отметила Виноградова.
А потому говорить о том, что дотационность Крыма – это преграда, нельзя, добавила она, скорее наоборот – это стимул для роста.
"Да, Крым на сегодняшний момент имеет в своем бюджете часть средств федерального центра для выполнения социальных обязательств, программы по обновлению инфраструктуры. Но в то же время из года в год Крым выполняет бюджет с профицитом и перевыполняет плановые показатели, увеличивая собственную доходную часть: рост собственных доходов почти в 10 раз по ряду позиций. Это говорит о том, что Крым развивается темпами, опережающими даже положительные прогнозы", – подчеркнула Виноградова.
Она обратила внимание на то, что республика сегодня на 3-м месте по темпам роста экономики за последние десять лет. Также по итогам 2024 года Крым занял 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Это очень высокие показатели, и то, что они заслужены Крымом, доказывают, в частности, итоги Ялтинского экономического форума 2024 года, сказала Виноградова.

"Коктебель – развитие достаточно большого туристического комплекса на этой территории – это очень интересно. Заключены соглашения о строительстве современного производства в Республике Крым, что тоже для нас очень важно. Тут же говорим о строительстве жилья в Керчи, которая развивается опережающими темпами… Все эти соглашения, которые заключались и для других наших территорий в течение всего одного дня в Уфе, говорят о том, что оценки темпов развития республики заслуженные", – резюмировала она.

В этой связи можно не только говорить о том, что итоги экономического развития Крыма в 2024 году прекрасны, но и что впереди грандиозные планы, которые будут однозначно выполнены, уверена глава профильного комитета Госсовета республики.
Этому в том числе будет способствовать обновление законодательства Крыма, считает Виноградова. В частности, принятие Госсоветом РК закона о введении специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он начнет действовать с 1 января 2025 года, и этот документ Виноградова называет самым главным по итогам года.
"Это базовое нововведение. Система отличается сильно. В ней очень хорошие и ожидаемые нашим бизнесом льготы. В первую очередь, упрощенная система начисления, максимальная отмена всех возможных отчетов. При этом есть ограничения прогнозные и, мы сравнивали, что это те ожидания, которые просили самозанятые", – поделилась она.
Виноградова уточнила, что АУСН уже тестировалась в нескольких регионах России и 2025 года вводится в республике как эксперимент.
Также в уходящем году в Крыму приняли еще один из самых ожидаемых законопроектов для бизнеса, которым были были сохранены базовые ставки налогообложения по упрощенной системе – 4%, добавила Виноградова.
"Несколько лет уже в Крыму такие низкие ставки, по сравнению с соседними субъектами. Тем не менее это позволяет показывать рост налоговой базы и доходов. И бизнес растет, несмотря на все сложности", – сказала она.
И напомнила также, что комфортные для бизнеса условия в Крыму помогает создавать Свободная экономическая зона (СЭЗ) с уникальными льготными условиями налогообложения, которая работает на полуострове с 2015 года.
"При этом в Крыму растет средняя заработная плата, достаточно большой дефицит кадров и низкая безработица – ниже чем в целом по Российской Федерации", – заметила глава комитета.
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