Главные экономические достижения Крыма в 2024 году
Крым перевыполняет планы и увеличивает собственную доходную часть бюджета – Виноградова
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. По итогам 2024 года Крым продолжает увеличивать собственную доходную часть бюджета и развивается темпами, которые опережают даже положительные прогнозы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По словам Виноградовой, сегодня уже нельзя сказать, что Крым – это только туристический, или только сельскохозяйственный регион, потому что в нем развивается все, включая промышленность.
"Это динамично развивающийся современный регион, на территории которого сформировано базово взвешенное налоговое законодательство, которое позволяет бизнесу достигать своих целей и модернизироваться", – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что одним из главных достижений уходящего года стала стабильность и прогнозируемость налоговой политики.
"Это влечет выполнение всех прогнозных показателей бюджета, который был принят в конце прошлого года. По итогам 11 месяцев бюджет исполнен с профицитом 8,5 миллиарда рублей. И в конце этого года мы внесли по нему изменения, увеличив доходную часть", – отметила Виноградова.
А потому говорить о том, что дотационность Крыма – это преграда, нельзя, добавила она, скорее наоборот – это стимул для роста.
"Да, Крым на сегодняшний момент имеет в своем бюджете часть средств федерального центра для выполнения социальных обязательств, программы по обновлению инфраструктуры. Но в то же время из года в год Крым выполняет бюджет с профицитом и перевыполняет плановые показатели, увеличивая собственную доходную часть: рост собственных доходов почти в 10 раз по ряду позиций. Это говорит о том, что Крым развивается темпами, опережающими даже положительные прогнозы", – подчеркнула Виноградова.
Она обратила внимание на то, что республика сегодня на 3-м месте по темпам роста экономики за последние десять лет. Также по итогам 2024 года Крым занял 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Это очень высокие показатели, и то, что они заслужены Крымом, доказывают, в частности, итоги Ялтинского экономического форума 2024 года, сказала Виноградова.
"Коктебель – развитие достаточно большого туристического комплекса на этой территории – это очень интересно. Заключены соглашения о строительстве современного производства в Республике Крым, что тоже для нас очень важно. Тут же говорим о строительстве жилья в Керчи, которая развивается опережающими темпами… Все эти соглашения, которые заключались и для других наших территорий в течение всего одного дня в Уфе, говорят о том, что оценки темпов развития республики заслуженные", – резюмировала она.
В этой связи можно не только говорить о том, что итоги экономического развития Крыма в 2024 году прекрасны, но и что впереди грандиозные планы, которые будут однозначно выполнены, уверена глава профильного комитета Госсовета республики.
Этому в том числе будет способствовать обновление законодательства Крыма, считает Виноградова. В частности, принятие Госсоветом РК закона о введении специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" (АУСН). Он начнет действовать с 1 января 2025 года, и этот документ Виноградова называет самым главным по итогам года.
"Это базовое нововведение. Система отличается сильно. В ней очень хорошие и ожидаемые нашим бизнесом льготы. В первую очередь, упрощенная система начисления, максимальная отмена всех возможных отчетов. При этом есть ограничения прогнозные и, мы сравнивали, что это те ожидания, которые просили самозанятые", – поделилась она.
Виноградова уточнила, что АУСН уже тестировалась в нескольких регионах России и 2025 года вводится в республике как эксперимент.
Также в уходящем году в Крыму приняли еще один из самых ожидаемых законопроектов для бизнеса, которым были были сохранены базовые ставки налогообложения по упрощенной системе – 4%, добавила Виноградова.
"Несколько лет уже в Крыму такие низкие ставки, по сравнению с соседними субъектами. Тем не менее это позволяет показывать рост налоговой базы и доходов. И бизнес растет, несмотря на все сложности", – сказала она.
И напомнила также, что комфортные для бизнеса условия в Крыму помогает создавать Свободная экономическая зона (СЭЗ) с уникальными льготными условиями налогообложения, которая работает на полуострове с 2015 года.
"При этом в Крыму растет средняя заработная плата, достаточно большой дефицит кадров и низкая безработица – ниже чем в целом по Российской Федерации", – заметила глава комитета.
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