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Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории
Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории
В Евпатории подрядчик похитил почти 34 миллиона рублей при реализации муниципального контракта по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T11:32
2024-12-27T11:39
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик похитил почти 34 миллиона рублей при реализации муниципального контракта по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в июле 2021 года директор юридического лица заключил муниципальный контракт стоимостью 67 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории.Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.В Севастополе ранее завели уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи, где подрядчик необоснованно получил более 420 тысяч бюджетных рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублейВ Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
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РИА Новости Крым
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евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, благоустройство, городская среда, новости крыма, суд
Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории

При благоустройстве Евпатории подрядчик обманул бюджет почти на 34 миллиона рублей

11:32 27.12.2024 (обновлено: 11:39 27.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым, Евпатория
Регионы России. Крым, Евпатория - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик похитил почти 34 миллиона рублей при реализации муниципального контракта по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, в июле 2021 года директор юридического лица заключил муниципальный контракт стоимостью 67 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории.

"В дальнейшем обвиняемый представил в администрацию города документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости выполненных работ. В результате на счет фирмы необоснованно перечислено более 33,8 млн рублей", – сказано в сообщении.

Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.
В Севастополе ранее завели уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи, где подрядчик необоснованно получил более 420 тысяч бюджетных рублей.
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