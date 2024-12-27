https://crimea.ria.ru/20241227/podryadchik-ukral-34-milliona-na-blagoustroystve-evpatorii-1142962488.html

Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории

Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Подрядчик украл 34 миллиона на благоустройстве Евпатории

В Евпатории подрядчик похитил почти 34 миллиона рублей при реализации муниципального контракта по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T11:32

2024-12-27T11:32

2024-12-27T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории подрядчик похитил почти 34 миллиона рублей при реализации муниципального контракта по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, в июле 2021 года директор юридического лица заключил муниципальный контракт стоимостью 67 миллионов рублей на работы по благоустройству общественной территории.Сейчас уголовное дело направлено в Евпаторийский городской суд для рассмотрения по существу.В Севастополе ранее завели уголовное дело о мошенничестве при обустройстве зоны отдыха в урочище Ласпи, где подрядчик необоснованно получил более 420 тысяч бюджетных рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На капремонте дома инвалидов в Севастополе украли 11 млн бюджетных рублейВ Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактахСевастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве

евпатория

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, прокуратура республики крым, происшествия, благоустройство, городская среда, новости крыма, суд