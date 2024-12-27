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Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных
Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных погода будет определяться вихревыми потоками тыловой части черноморского циклона, что принесет на полуостров переменную облачность,... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T19:37
2024-12-27T19:37
евгений тишковец
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных погода будет определяться вихревыми потоками тыловой части черноморского циклона, что принесет на полуостров переменную облачность, локальные осадки и небольшой мороз по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, довольно активный черноморский циклон, который принес в Крым снег к концу последней рабочей недели декабря, продолжит определять погоду и на выходных, только уже своей тыловой частью.Как следствие, ночью столбики термометров опустятся за нулевую отметку и будут колебаться в районе значений от -1 до +4 градусов, сказал он."А днем это в лучшем случае 0… +5, +1… +6 градусов, что укладывается в рамки климатической нормы", – добавил Тишковец.По его словам, примерно такой же характер метеоусловий ожидает крымчан и 30 декабря, в понедельник.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что небольшой снег, прошедший в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, будет последним в 2024 году и не останется до новогодних праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер остановил работу канатной дороги на Ай-Петри Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова
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РИА Новости Крым
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96
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости, новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода
Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных

На выходных в Крыму ждут снег с с дождем и ночной мороз - ФОБОС

19:37 27.12.2024
 
© Пресс-служба администрации СимферополяЛистья в изморози
Листья в изморози
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных погода будет определяться вихревыми потоками тыловой части черноморского циклона, что принесет на полуостров переменную облачность, локальные осадки и небольшой мороз по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, довольно активный черноморский циклон, который принес в Крым снег к концу последней рабочей недели декабря, продолжит определять погоду и на выходных, только уже своей тыловой частью.
"Соответственно, вихрь время от времени будет забрасывать свои спирали облачности и локальных осадков, в основном в смешанной фазе", – отметил Тишковец.
Как следствие, ночью столбики термометров опустятся за нулевую отметку и будут колебаться в районе значений от -1 до +4 градусов, сказал он.
"А днем это в лучшем случае 0… +5, +1… +6 градусов, что укладывается в рамки климатической нормы", – добавил Тишковец.
По его словам, примерно такой же характер метеоусловий ожидает крымчан и 30 декабря, в понедельник.
"То есть это облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами кратковременные осадки в виде дождя, в горах – в вперемешку с мокрым снегом. Погода слякотная, но относительно теплая", – заключил он.
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что небольшой снег, прошедший в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, будет последним в 2024 году и не останется до новогодних праздников.
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Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"НовостиНовости КрымаПогодаПогода в КрымуКрымская погода
 
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