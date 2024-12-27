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Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных

Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Снег с дождем и ночной мороз: какой будет погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных погода будет определяться вихревыми потоками тыловой части черноморского циклона, что принесет на полуостров переменную облачность,... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T19:37

2024-12-27T19:37

2024-12-27T19:37

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму на выходных погода будет определяться вихревыми потоками тыловой части черноморского циклона, что принесет на полуостров переменную облачность, локальные осадки и небольшой мороз по ночам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, довольно активный черноморский циклон, который принес в Крым снег к концу последней рабочей недели декабря, продолжит определять погоду и на выходных, только уже своей тыловой частью.Как следствие, ночью столбики термометров опустятся за нулевую отметку и будут колебаться в районе значений от -1 до +4 градусов, сказал он."А днем это в лучшем случае 0… +5, +1… +6 градусов, что укладывается в рамки климатической нормы", – добавил Тишковец.По его словам, примерно такой же характер метеоусловий ожидает крымчан и 30 декабря, в понедельник.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что небольшой снег, прошедший в пятницу и субботу, 27 и 28 декабря, будет последним в 2024 году и не останется до новогодних праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер остановил работу канатной дороги на Ай-Петри Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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