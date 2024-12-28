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Как работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники

Как работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Как работают отделения Соцфонда и Почты Крыма на новогодние праздники

Республиканское отделение Социального фонда России и Почта Крыма с 28 декабря по 8 января будут работать, но по сокращенному графику. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T08:16

2024-12-28T08:16

2024-12-28T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Республиканское отделение Социального фонда России и Почта Крыма с 28 декабря по 8 января будут работать, но по сокращенному графику.График работы отделений Соцфонда в КрымуС 29 декабря по 2 января в отделениях Соцфонда выходные дни. 3 января – с 10:00 до 15:00 - работает клиентская служба в Симферополе и Симферопольском районе.4 января – с 10:00 до 15:00 работают все клиентские службы по Республике Крым. 5 января – выходной день. 6 января – с 10:00 до 15:00 - работает клиентская служба отделения в Симферополе и Симферопольском районе.7 и 8 января – выходные дни.С 9 января клиентские службы снова работают в обычном режиме: с понедельника по четверг с 9.00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16.45.В Отделении СФР по Республике Крым напоминают, что электронные сервисы организации доступны ежедневно и круглосуточно на портале Госуслуг.График работы Почты Крыма29 декабря работают отделения Почты Крыма с семидневной рабочей неделей. Для всех остальных офисов – выходной день.30 декабря — в отделениях с шестидневной и семидневной рабочей неделей услуги почтовой связи не предоставляются. 31 декабря – выходной день во всех филиалах.1, 2, 3, января 2025 года – выходной день во всех отделениях. 4 января отделения почтовой связи работают по установленному режиму работы, при этом рабочий день сокращен на 1 час.5 января — выходной день во всех отделениях. 6 января — отделения работают по сокращенному режиму, который указан в объявлении при входе в них.7, 8 января — выходной день во всех отделениях. А с 9 января все отделения почтовой связи работают по обычному графику. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дниВ Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощиПогода на Новый год в Крыму: получится ли слепить снеговика

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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