https://crimea.ria.ru/20241226/kak-v-krymu-budut-rabotat-bolnitsy-i-polikliniki-v-prazdnichnye-dni-1142928578.html
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T10:46
2024-12-26T10:46
2024-12-26T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.Больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00. Также в праздничные дни будут работать отделения для приема больных с температурой.Кроме того, обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты с другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.Также будет доступно проведение экспресс-тестирования и при необходимости – забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 и грипп.С 3 по 5 января 2025 года с 8:00 до 14:00 будут проводить приемы участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, детские и взрослые стоматологи.Контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, больница, медицина, новый год 2025, крым, здоровье
Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни
В Крыму в праздники помощь больным в круглосуточных стационарах окажут в полном объеме
10:46 26.12.2024 (обновлено: 11:25 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
"Медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в условиях круглосуточных стационаров, будет обеспечено оказание медицинской помощи больным в условиях круглосуточных стационаров в полном объеме, в соответствии с графиками работы по медицинской организации в праздничные и выходные дни", – говорится в сообщении.
Больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00. Также в праздничные дни будут работать отделения для приема больных с температурой.
Кроме того, обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты с другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.
Также будет доступно проведение экспресс-тестирования и при необходимости – забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 и грипп.
С 3 по 5 января 2025 года с 8:00 до 14:00 будут проводить приемы участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, детские и взрослые стоматологи.
"Служба скорой медицинской помощи будет работать ежедневно и круглосуточно", – подчеркнули в республиканском минздраве.
Контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов.
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