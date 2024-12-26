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Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Как в Крыму будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни

В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T10:46

2024-12-26T10:46

2024-12-26T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских каникул, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, в Крыму будут работать отделения для приема больных с температурой и оказания неотложной медпомощи, лаборатории для забора анализов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.Больницы и поликлиники в праздничные и выходные дни обеспечат оказание неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, ежедневно с 08:00 до 20:00. Также в праздничные дни будут работать отделения для приема больных с температурой.Кроме того, обеспечено динамическое наблюдение за пациентами с коронавирусом, гриппом и ОРВИ, которые лечатся амбулаторно. Под медицинским наблюдением будут также находиться пациенты с другими заболеваниями, требующими медицинского наблюдения.Также будет доступно проведение экспресс-тестирования и при необходимости – забор биологического материала для проведения лабораторного обследования на COVID-19 и грипп.С 3 по 5 января 2025 года с 8:00 до 14:00 будут проводить приемы участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, детские и взрослые стоматологи.Контактные центры медицинских организаций амбулаторно-поликлинического звена по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечению лекарствами будут работать ежедневно с 9:00 до 14:00 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241226/otravleniya-i-travmy--prichiny-vyzova-skoroy-v-krymu-na-novyy-god-1142859874.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, больница, медицина, новый год 2025, крым, здоровье