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Погода на Новый год в Крыму: получится ли слепить снеговика

Погода на Новый год в Крыму: получится ли слепить снеговика - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Погода на Новый год в Крыму: получится ли слепить снеговика

Будет ли в Крыму возможность слепить снеговика и покататься на санках в новогодние праздники, какой будет погода в новогоднюю ночь, РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T12:46

2024-12-27T12:46

2024-12-27T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Будет ли в Крыму возможность слепить снеговика и покататься на санках в новогодние праздники, какой будет погода в новогоднюю ночь, РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Небольшие морозы от -2 до +3 градусов по ночам продержатся, по прогнозам, до 29 декабря. В Симферополе ночью будет до -1, дневные температуры слабоположительные: от 0 до +2…3 градусов.Начиная с 30 декабря начнет поступать теплая воздушная масса в основном с Атлантики, поэтому будет теплеть.Начало новогодних праздников тоже будет теплым: со 2 по 4 января днем также +5…10 градусов. Высокие и ночные температуры: +2…7 градусов.А после 5 января есть вероятность, что снова пройдет холодный фронтальный раздел.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также прогнозировал, что к Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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