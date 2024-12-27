Погода на Новый год в Крыму: получится ли слепить снеговика
Новый год в Крыму пройдет без снега и с плюсовой температурой
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна на Симферопольском водохранилище
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. Будет ли в Крыму возможность слепить снеговика и покататься на санках в новогодние праздники, какой будет погода в новогоднюю ночь, РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Основной снег прошел сегодня. Высота снежного покрова менее 0,5 см. Сегодня еще ждем небольшой снег и есть вероятность его завтра. Но температура воздуха достаточно высокие, поэтому снег растает. Слепить снежную бабу нигде не получится, покататься на санках тоже", - сказала Татьяна Любецкая.
Небольшие морозы от -2 до +3 градусов по ночам продержатся, по прогнозам, до 29 декабря. В Симферополе ночью будет до -1, дневные температуры слабоположительные: от 0 до +2…3 градусов.
Начиная с 30 декабря начнет поступать теплая воздушная масса в основном с Атлантики, поэтому будет теплеть.
"31 декабря и 1 января днем очень тепло: +5…10 градусов. В Симферополе 31 декабря днем +8, 1 января +10. В новогоднюю ночь в Крыму 0..+5 градусов, в столице республики +2. Без осадков", - говорит Татьяна Любецкая.
Начало новогодних праздников тоже будет теплым: со 2 по 4 января днем также +5…10 градусов. Высокие и ночные температуры: +2…7 градусов.
А после 5 января есть вероятность, что снова пройдет холодный фронтальный раздел.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также прогнозировал, что к Новому году температура воздуха в Крыму вернется к климатическим нормам, но ожидать снега не стоит.
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