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В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи
В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи
Количество бригад скорой помощи на новогодние праздники в Крыму будет увеличено, учитывая опыт прошлых лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T06:37
2024-12-27T06:37
радио "спутник в крыму"
скорая помощь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новый год 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Количество бригад скорой помощи на новогодние праздники в Крыму будет увеличено, учитывая опыт прошлых лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. директора Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари.По его словам, зачастую в новогодние праздники увеличивается число пациентов с травмами, в том числе черепно-мозговыми, а также с пищевыми токсикоинфекцями и отравлениями, в том числе алкоголем.В этой связи врач призвал крымчан отдавать дань традиции по возможности умереннее – как в пище, так и в спиртном. И быть особенно внимательными при употреблении продуктов с коротким сроком хранения.А также запастись сорбентами, принимать которые люди с хроническими болезнями могут еще до застолий, а здоровые – при необходимости, в случае интоксикации.Самые важные новости ищите в наших всм жгы?соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделываютКак выбрать безопасную рыбу на Новый годШампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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скорая помощь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новый год 2025
В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи

В новогодние праздники в Крыму будет работать увеличенное число бригад скорой помощи

06:37 27.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Алпаткин / Перейти в фотобанкАвтомобили "Скорой помощи"
Автомобили Скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Александр Алпаткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Количество бригад скорой помощи на новогодние праздники в Крыму будет увеличено, учитывая опыт прошлых лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. директора Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари.

"Скорая помощь работает круглосуточно, и в этом плане у нас ничего не поменяется. Единственное: учитывая опыт прошлых лет, будет, естественно, усиление количеством бригад", – сказал Мидикари.

По его словам, зачастую в новогодние праздники увеличивается число пациентов с травмами, в том числе черепно-мозговыми, а также с пищевыми токсикоинфекцями и отравлениями, в том числе алкоголем.
В этой связи врач призвал крымчан отдавать дань традиции по возможности умереннее – как в пище, так и в спиртном. И быть особенно внимательными при употреблении продуктов с коротким сроком хранения.
А также запастись сорбентами, принимать которые люди с хроническими болезнями могут еще до застолий, а здоровые – при необходимости, в случае интоксикации.

"Кроме того, у 90% населения меняется режим бодрствования и сна. Это тоже вызывает проблемы, которые тянутся в течение 3-4 дней после праздников. Организм на это очень серьезно реагирует. И я бы рекомендовал отпраздновать по традиции Новый год, но со 2 января наладить сон и пешие прогулки. Тем более, что наш регион позволяет пойти на природу", – рекомендовал врач.

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Радио "Спутник в Крыму"Скорая помощьЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовый год 2025
 
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