https://crimea.ria.ru/20241227/v-krymu-na-novyy-god-uvelichat-chislo-brigad-skoroy-pomoschi-1142654480.html

В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи

В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Крыму на Новый год увеличат число бригад скорой помощи

Количество бригад скорой помощи на новогодние праздники в Крыму будет увеличено, учитывая опыт прошлых лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T06:37

2024-12-27T06:37

2024-12-27T06:37

радио "спутник в крыму"

скорая помощь

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

новый год 2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Количество бригад скорой помощи на новогодние праздники в Крыму будет увеличено, учитывая опыт прошлых лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. директора Государственного бюджетного учреждения здравоохранения РК "Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Александр Мидикари.По его словам, зачастую в новогодние праздники увеличивается число пациентов с травмами, в том числе черепно-мозговыми, а также с пищевыми токсикоинфекцями и отравлениями, в том числе алкоголем.В этой связи врач призвал крымчан отдавать дань традиции по возможности умереннее – как в пище, так и в спиртном. И быть особенно внимательными при употреблении продуктов с коротким сроком хранения.А также запастись сорбентами, принимать которые люди с хроническими болезнями могут еще до застолий, а здоровые – при необходимости, в случае интоксикации.Самые важные новости ищите в наших всм жгы?соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие продукты для новогоднего стола чаще всего подделываютКак выбрать безопасную рыбу на Новый годШампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скорая помощь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новый год 2025