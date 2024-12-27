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В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров
В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров - РИА Новости Крым, 27.12.2024
В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров
В Крыму "земскими докторами" и "земскими фельдшерами" в этом году стали 118 человек – это на 25 специалистов больше, чем планировалось. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T15:54
2024-12-27T15:55
сергей аксенов
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новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
земский фельдшер
земский доктор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Крыму "земскими докторами" и "земскими фельдшерами" в этом году стали 118 человек – это на 25 специалистов больше, чем планировалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Выплаты врачам составили 1 млн рублей на человека, среднему медицинскому персоналу –500 тысяч рублей. Медработники трудятся в сельской местности, а также в поселках городского типа и маленьких городках.При этом участники программы должны выбирать новое место работы также в провинции. Помимо этой выплаты, им начисляется региональная надбавка по дефицитным специальностям, возмещение оплаты съемного жилья или компенсация ежемесячных платежей по ипотеке, предоставление служебного жилья и земельных участков.Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина продлены до 2030 года. Всего за девять лет работы программы "Земский доктор" удалось трудоустроить 443 врача, сообщали ранее в республиканском минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа "Земский тренер" в Крыму – что изменится в селах с 2025 годаГлавный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехМедицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос
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сергей аксенов, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, земский фельдшер, земский доктор
В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров

В сельской местности Крыма за год трудоустроили больше ста врачей и фельдшеров

15:54 27.12.2024 (обновлено: 15:55 27.12.2024)
 
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Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Крыму "земскими докторами" и "земскими фельдшерами" в этом году стали 118 человек – это на 25 специалистов больше, чем планировалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В рамках программы "Земский доктор" на работу в лечебные учреждения приняты 79 врачей, по программе "Земский фельдшер" – 29 фельдшеров, 3 акушерки и 7 медицинских сестер", - написал он.
Выплаты врачам составили 1 млн рублей на человека, среднему медицинскому персоналу –500 тысяч рублей. Медработники трудятся в сельской местности, а также в поселках городского типа и маленьких городках.

"Каждый из них заключил договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет. При этом в 2024 году у медработников появилась возможность в течение срока действия договора однократно сменить место работы", - добавил глава республики.

При этом участники программы должны выбирать новое место работы также в провинции. Помимо этой выплаты, им начисляется региональная надбавка по дефицитным специальностям, возмещение оплаты съемного жилья или компенсация ежемесячных платежей по ипотеке, предоставление служебного жилья и земельных участков.
Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина продлены до 2030 года. Всего за девять лет работы программы "Земский доктор" удалось трудоустроить 443 врача, сообщали ранее в республиканском минздраве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Программа "Земский тренер" в Крыму – что изменится в селах с 2025 года
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеОбществоЗемский фельдшерЗемский доктор
 
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