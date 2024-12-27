https://crimea.ria.ru/20241227/v-krymu-trudoustroeno-bolshe-sotni-zemskikh-vrachey-i-feldsherov-1142973050.html

В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров

В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеров

В Крыму "земскими докторами" и "земскими фельдшерами" в этом году стали 118 человек – это на 25 специалистов больше, чем планировалось. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T15:54

2024-12-27T15:54

2024-12-27T15:55

сергей аксенов

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земский фельдшер

земский доктор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В Крыму "земскими докторами" и "земскими фельдшерами" в этом году стали 118 человек – это на 25 специалистов больше, чем планировалось. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Выплаты врачам составили 1 млн рублей на человека, среднему медицинскому персоналу –500 тысяч рублей. Медработники трудятся в сельской местности, а также в поселках городского типа и маленьких городках.При этом участники программы должны выбирать новое место работы также в провинции. Помимо этой выплаты, им начисляется региональная надбавка по дефицитным специальностям, возмещение оплаты съемного жилья или компенсация ежемесячных платежей по ипотеке, предоставление служебного жилья и земельных участков.Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина продлены до 2030 года. Всего за девять лет работы программы "Земский доктор" удалось трудоустроить 443 врача, сообщали ранее в республиканском минздраве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа "Земский тренер" в Крыму – что изменится в селах с 2025 годаГлавный по здоровью: как нарком Семашко открыл курорты Крыма для всехМедицина в селах Крыма: как решается кадровый вопрос

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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