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На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров
На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров - РИА Новости Крым, 27.12.2024
На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров
В Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" в Черном море, сейчас идет ее наладка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T21:32
2024-12-27T21:32
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
кубань
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" в Черном море, сейчас идет ее наладка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По словам Кондратьева, на сегодняшний день с побережья Анапы и Темрюкского района собрали 37 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, из которых более 33 тысяч тонн уже вывезли. В работе задействованы около 8000 человек.В Крыму, по данным МЧС России, обследовано 655 км береговой линии, собрано и вывезено 209 тонн загрязненного песка и грунта.При этом обнаружено масляное пятно в районе озера Тобечикское (Ленинский район Крыма, юг Керченского полуострова).Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановилиВласти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазутаПочти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки
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танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, кубань, вениамин кондратьев
На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров

Установку для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров доставили на Кубань – власти

21:32 27.12.2024
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
На побережье Кубани море выносит мазут
© Telegram_канал: мэрия Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" в Черном море, сейчас идет ее наладка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Федеральные ведомства доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, сейчас налаживают оборудование, проводят испытания на берегу", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кондратьева, на сегодняшний день с побережья Анапы и Темрюкского района собрали 37 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, из которых более 33 тысяч тонн уже вывезли. В работе задействованы около 8000 человек.
В Крыму, по данным МЧС России, обследовано 655 км береговой линии, собрано и вывезено 209 тонн загрязненного песка и грунта.
При этом обнаружено масляное пятно в районе озера Тобечикское (Ленинский район Крыма, юг Керченского полуострова).
Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.
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ТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКубаньВениамин Кондратьев
 
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