На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров
Установку для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров доставили на Кубань – власти
© Telegram_канал: мэрия АнапыНа побережье Кубани море выносит мазут
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" в Черном море, сейчас идет ее наладка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Федеральные ведомства доставили установку для откачки нефтепродуктов из затонувших судов, сейчас налаживают оборудование, проводят испытания на берегу", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кондратьева, на сегодняшний день с побережья Анапы и Темрюкского района собрали 37 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, из которых более 33 тысяч тонн уже вывезли. В работе задействованы около 8000 человек.
В Крыму, по данным МЧС России, обследовано 655 км береговой линии, собрано и вывезено 209 тонн загрязненного песка и грунта.
При этом обнаружено масляное пятно в районе озера Тобечикское (Ленинский район Крыма, юг Керченского полуострова).
Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: