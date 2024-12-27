https://crimea.ria.ru/20241227/na-kuban-dostavili-ustanovku-dlya-otkachki-mazuta-s-zatonuvshikh-tankerov-1142979161.html

На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров

На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров - РИА Новости Крым, 27.12.2024

На Кубань доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров

В Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" в Черном море, сейчас идет ее наладка. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T21:32

2024-12-27T21:32

2024-12-27T21:32

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

кубань

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Краснодарский край доставлена установка для откачки нефтепродуктов с затонувших танкеров "Волгонефть" в Черном море, сейчас идет ее наладка. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По словам Кондратьева, на сегодняшний день с побережья Анапы и Темрюкского района собрали 37 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, из которых более 33 тысяч тонн уже вывезли. В работе задействованы около 8000 человек.В Крыму, по данным МЧС России, обследовано 655 км береговой линии, собрано и вывезено 209 тонн загрязненного песка и грунта.При этом обнаружено масляное пятно в районе озера Тобечикское (Ленинский район Крыма, юг Керченского полуострова).Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановилиВласти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазутаПочти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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