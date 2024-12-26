https://crimea.ria.ru/20241226/vlasti-kubani-prosyat-pomoschi-u-federalnogo-tsentra-iz-za-razliva-mazuta-1142940653.html

Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута

Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T14:21

2024-12-26T14:21

2024-12-26T14:22

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

вениамин кондратьев

краснодарский край

александр куренков

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1a/1142940903_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_b7a2dd0042abb9020e50317c4db47e37.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье региона. Об этом сообщает администрация края.Александр Куренков в четверг прибыл на Кубань и приступил к координации аварийных работ по ликвидации последствий экологической катастрофы, возникшей после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе.По словам Кондратьева, очистка береговой территории ведется постоянно, налажена система обнаружения и уборки нефтепродуктов. При этом он напомнил, что по оценке Минприроды России объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. За все время в Темрюкском районе уже собрали и вывезли почти 698 тонн грязного песка и грунта. На обеззараживание и утилизацию его принимает специализированное предприятие муниципалитета "Сириус".После осмотра береговой линии глава МЧС проведет заседание правительственной комиссии.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливеТанкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма

https://crimea.ria.ru/20241224/tankery-volgoneft-rabotali-s-narusheniyami-i-bez-litsenzii--mintrans-1142891505.html

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, вениамин кондратьев, краснодарский край, александр куренков, новости, происшествия