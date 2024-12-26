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Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута
Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T14:21
2024-12-26T14:22
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
вениамин кондратьев
краснодарский край
александр куренков
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье региона. Об этом сообщает администрация края.Александр Куренков в четверг прибыл на Кубань и приступил к координации аварийных работ по ликвидации последствий экологической катастрофы, возникшей после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе.По словам Кондратьева, очистка береговой территории ведется постоянно, налажена система обнаружения и уборки нефтепродуктов. При этом он напомнил, что по оценке Минприроды России объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. За все время в Темрюкском районе уже собрали и вывезли почти 698 тонн грязного песка и грунта. На обеззараживание и утилизацию его принимает специализированное предприятие муниципалитета "Сириус".После осмотра береговой линии глава МЧС проведет заседание правительственной комиссии.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливеТанкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, вениамин кондратьев, краснодарский край, александр куренков, новости, происшествия
Власти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазута

Губернатор Кубани просит привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье

14:21 26.12.2024 (обновлено: 14:22 26.12.2024)
 
© Администрация Краснодарского краяАлександр Куренков и Вениамин Кондратьев проинспектировали работы по уборке мазута с побережья Кубани
Александр Куренков и Вениамин Кондратьев проинспектировали работы по уборке мазута с побережья Кубани
© Администрация Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову с просьбой рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации мазута на побережье региона. Об этом сообщает администрация края.
Александр Куренков в четверг прибыл на Кубань и приступил к координации аварийных работ по ликвидации последствий экологической катастрофы, возникшей после крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе.
По словам Кондратьева, очистка береговой территории ведется постоянно, налажена система обнаружения и уборки нефтепродуктов. При этом он напомнил, что по оценке Минприроды России объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн.

"В регионе всего четыре специализированные компании занимаются его утилизацией. Они работают в ежедневном режиме, но сегодня мы просим федеральной поддержки в решении этого вопроса", – обратился к Куренкову Кондратьев.

За все время в Темрюкском районе уже собрали и вывезли почти 698 тонн грязного песка и грунта. На обеззараживание и утилизацию его принимает специализированное предприятие муниципалитета "Сириус".
После осмотра береговой линии глава МЧС проведет заседание правительственной комиссии.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Крушение танкеров и разлив нефтепродуктов в Керченском проливе

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.
В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаВениамин КондратьевКраснодарский крайАлександр КуренковНовостиПроисшествия
 
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