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В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов

В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.12.2024

В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов

В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T21:57

2024-12-26T21:57

2024-12-26T22:07

сергей аксенов

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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керчь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Работаем с федеральными службами, мониторим ситауцию, движение пятен мазута в сторону Керчи и Ленинского района. Работает 16 бригад по 30 человек, до 129 тонн за несколько суток было собрано мазута. С коллегами в Краснодарском крае контактируем полностью, готовы к взаимодействию на любом уровне. Людей достаточно. Зоны ответственности между должностными лицами и организациями сформированы", - пояснил он. По словам главы республики, власти готовы к любому развитию ситуации.Ранее сообщалось, что за сутки 25 декабря в Крыму очистили от мазута почти пять километров прибрежной территории – речь идет о пляжах Ленинского района и острове Тузла.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю. 21 декабря первые очаги загрязнения в Крыму были обнаружены в районах Керчи, 23 декабря пятна мазута были выброшены на шести новый участках в Ленинском районе. В Керчи действует режим ЧС муниципального характера.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма

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керчь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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