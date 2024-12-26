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В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.12.2024
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В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов
В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов - РИА Новости Крым, 26.12.2024
В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов
В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T21:57
2024-12-26T22:07
сергей аксенов
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
керчь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Работаем с федеральными службами, мониторим ситауцию, движение пятен мазута в сторону Керчи и Ленинского района. Работает 16 бригад по 30 человек, до 129 тонн за несколько суток было собрано мазута. С коллегами в Краснодарском крае контактируем полностью, готовы к взаимодействию на любом уровне. Людей достаточно. Зоны ответственности между должностными лицами и организациями сформированы", - пояснил он. По словам главы республики, власти готовы к любому развитию ситуации.Ранее сообщалось, что за сутки 25 декабря в Крыму очистили от мазута почти пять километров прибрежной территории – речь идет о пляжах Ленинского района и острове Тузла.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю. 21 декабря первые очаги загрязнения в Крыму были обнаружены в районах Керчи, 23 декабря пятна мазута были выброшены на шести новый участках в Ленинском районе. В Керчи действует режим ЧС муниципального характера.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как уборку мазута в Черном море и на берегу сделать эффективнее – мнениеКогда можно купаться в Черном море после крушения танкеров с мазутомГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег Крыма
https://crimea.ria.ru/20241226/na-kubani-vveli-chs-federalnogo-urovnya-posle-razliva-nefteproduktov-1142946727.html
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сергей аксенов, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, керчь, крым, новости крыма
В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова - Аксенов

В Крыму 16 бригад по 30 человек собирает мазут с потерпевших крушение танкеров

21:57 26.12.2024 (обновлено: 22:07 26.12.2024)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи на пляже обнаружили мазут
В Керчи на пляже обнаружили мазут
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Крыму следят за движением пятен мазута в сторону полуострова. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Работаем с федеральными службами, мониторим ситауцию, движение пятен мазута в сторону Керчи и Ленинского района. Работает 16 бригад по 30 человек, до 129 тонн за несколько суток было собрано мазута. С коллегами в Краснодарском крае контактируем полностью, готовы к взаимодействию на любом уровне. Людей достаточно. Зоны ответственности между должностными лицами и организациями сформированы", - пояснил он.
По словам главы республики, власти готовы к любому развитию ситуации.
Ранее сообщалось, что за сутки 25 декабря в Крыму очистили от мазута почти пять километров прибрежной территории – речь идет о пляжах Ленинского района и острове Тузла.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю. 21 декабря первые очаги загрязнения в Крыму были обнаружены в районах Керчи, 23 декабря пятна мазута были выброшены на шести новый участках в Ленинском районе. В Керчи действует режим ЧС муниципального характера.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в связи с крушением танкеров и разливом мазута в Черном море будет введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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