https://crimea.ria.ru/20241227/sneg-v-krymu-desyatki-edinits-tekhniki-raschischayut-dorogi-poluostrova-1142957391.html

Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова

Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова

В ряде районов Крыма в пятницу из-за мокрого снега ведется обработка дорог – в первую очередь на опасных участках. Об этом сообщает "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T09:20

2024-12-27T09:20

2024-12-27T09:26

погода в крыму

крымская погода

крымавтодор

новости крыма

дороги крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1b/1142956926_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c815a822c1b45c0dcd506959722f8f63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Крыма в пятницу из-за мокрого снега ведется обработка дорог – в первую очередь на опасных участках. Об этом сообщает "Крымавтодор".В "Крымавтодоре" уточнили, какое состояние покрытия дорог было на 8 часов утра.В Алуште температура воздуха +5 и без осадков, поэтому покрытие сухое. Аналогичная ситуация в Керчи, где +3 и тоже без осадков.Плюсовая температура и в городе Саки, однако при +1 идет мокрый снег – покрытие дорог мокрое. +2 в Бахчисарае, идет дождь со снегом, в пгт Черноморское такая же температура, мелкий снег, в обоих районах покрытие дорог тоже мокрое."Ангарский перевал: -1 градус, без осадков, покрытие обработано. Шапка Партизан: -2 градуса, снег, покрытие обработано", – уточняют в "Крымавтодоре".Обработка покрытия дорожного полотна ведется в ряде других районов Крыма. В частности, в Симферополе, в районе ГРЭС, где ноль градусов и мокрый снег. Аналогичная погода в Добровской долине и на Восточном, Западном обходах Симферополя, автодороге Симферополь – Живописное.На автодороге Грушевка – Судак температура воздуха -1, идет снег, ноль градусов и мокрый снег на автодорогах Нижнегорский – Белогорск и Днепровка-Роскошное."Крымавтодор" призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Накануне в крымском главке МЧС России сообщили что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницуВ Севастополе закрыли рейд из-за погодыНа Крым надвигается трехдневный шторм

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, новости крыма, дороги крыма