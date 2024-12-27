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Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова
Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова
В ряде районов Крыма в пятницу из-за мокрого снега ведется обработка дорог – в первую очередь на опасных участках. Об этом сообщает "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T09:20
2024-12-27T09:20
2024-12-27T09:26
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Крыма в пятницу из-за мокрого снега ведется обработка дорог – в первую очередь на опасных участках. Об этом сообщает "Крымавтодор".В "Крымавтодоре" уточнили, какое состояние покрытия дорог было на 8 часов утра.В Алуште температура воздуха +5 и без осадков, поэтому покрытие сухое. Аналогичная ситуация в Керчи, где +3 и тоже без осадков.Плюсовая температура и в городе Саки, однако при +1 идет мокрый снег – покрытие дорог мокрое. +2 в Бахчисарае, идет дождь со снегом, в пгт Черноморское такая же температура, мелкий снег, в обоих районах покрытие дорог тоже мокрое."Ангарский перевал: -1 градус, без осадков, покрытие обработано. Шапка Партизан: -2 градуса, снег, покрытие обработано", – уточняют в "Крымавтодоре".Обработка покрытия дорожного полотна ведется в ряде других районов Крыма. В частности, в Симферополе, в районе ГРЭС, где ноль градусов и мокрый снег. Аналогичная погода в Добровской долине и на Восточном, Западном обходах Симферополя, автодороге Симферополь – Живописное.На автодороге Грушевка – Судак температура воздуха -1, идет снег, ноль градусов и мокрый снег на автодорогах Нижнегорский – Белогорск и Днепровка-Роскошное."Крымавтодор" призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.Накануне в крымском главке МЧС России сообщили что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снег, туман и гололед: погода в Крыму в пятницуВ Севастополе закрыли рейд из-за погодыНа Крым надвигается трехдневный шторм
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, крымавтодор, новости крыма, дороги крыма
Снег в Крыму: десятки единиц техники расчищают дороги полуострова
В Крыму из-за мокрого снега десятки единиц техники расчищают дороги полуострова
09:20 27.12.2024 (обновлено: 09:26 27.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В ряде районов Крыма в пятницу из-за мокрого снега ведется обработка дорог – в первую очередь на опасных участках. Об этом сообщает "Крымавтодор".
"На зимнем дежурстве находится 61 единица техники. В первую очередь работы идут на опасных участках дорог – съездах, мостах и высокоинтенсивных трассах", – говорится в сообщении.
В "Крымавтодоре" уточнили, какое состояние покрытия дорог было на 8 часов утра.
В Алуште температура воздуха +5 и без осадков, поэтому покрытие сухое. Аналогичная ситуация в Керчи, где +3 и тоже без осадков.
Плюсовая температура и в городе Саки, однако при +1 идет мокрый снег – покрытие дорог мокрое. +2 в Бахчисарае, идет дождь со снегом, в пгт Черноморское такая же температура, мелкий снег, в обоих районах покрытие дорог тоже мокрое.
"Ангарский перевал: -1 градус, без осадков, покрытие обработано. Шапка Партизан: -2 градуса, снег, покрытие обработано", – уточняют в "Крымавтодоре".
Обработка покрытия дорожного полотна ведется в ряде других районов Крыма. В частности, в Симферополе, в районе ГРЭС, где ноль градусов и мокрый снег. Аналогичная погода в Добровской долине и на Восточном, Западном обходах Симферополя, автодороге Симферополь – Живописное.
На автодороге Грушевка – Судак температура воздуха -1, идет снег, ноль градусов и мокрый снег на автодорогах Нижнегорский – Белогорск и Днепровка-Роскошное.
"Крымавтодор" призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на съездах и поворотах, снижать скорость в пешеходных зонах.
Накануне в крымском главке МЧС России сообщили что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение
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