https://crimea.ria.ru/20241227/novye-detali-krusheniya-samoleta-v-aktau-i-ucheniya-v-krymu-glavnoe-za-den-1142977009.html
Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день
Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день
Росавиация и Министерство транспорта Азербайджана раскрыли некоторые обстоятельства крушения пассажирского самолета в Актау. В Москве ликвидированы террористы... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T22:59
2024-12-27T22:59
2024-12-27T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Росавиация и Министерство транспорта Азербайджана раскрыли некоторые обстоятельства крушения пассажирского самолета в Актау. В Москве ликвидированы террористы из "Вилаят Хорасан"*, которые планировали взорвать один из отделов полиции. В России зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы. Вооруженные силы РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Пересмотр учебной нагрузки для школьников будет одним из приоритетных вопросов в 2025 году, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Крыму состоялись масштабные противодиверсионные учения добровольческого подразделения "Барс". Аэропорт "Симферополь" свяжут с основными городами Крыма железной дорогой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые детали крушения пассажирского самолета в АктауРуководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.По его словам, обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в Актау.Министр транспорта Азербайджана Рашад Наби в свою очередь заявил, что Обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания говорить о том, что было "вмешательство извне".По словам министра, выжившие пассажиры и бортпроводники сообщили о громких звуках, которые прозвучали вне самолета, когда он находился в небе над Грозным. Кроме того, на крыле лайнера обнаружены отверстия, внутри имеются повреждения фюзеляжа и различных режущих инструментов, свидетельствующие о внешнем воздействии.О каком именно воздействии идет речь, предстоит определить следствиюЛиквидация террористов в МосквеФСБ России предотвратила теракт в Москве, который планировали совершить исламисты из запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан"*.Ее члены, выходцы из Центральной Азии, планировали подорвать один из отделов полиции в столице России.Для этого приобрели автомобиль, в который поместили газовые баллоны с пропаном, и приступили к изготовлению взрывного устройства.При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.Регистрация лекарства от ракаВ Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения.Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку продлить жизнь на фоне заболевания. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Кроме того, он снимает боль и позволяет отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.Освобождение очередных населенных пунктов в ходе СВОПод контроль российских военных перешли еще два населенных пункта.Бойцы группировки войск "Запад" освободили Загрызово Харьковской области и Ивановку в ДНР.Всего за прошедшую неделю ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов: шесть – в ДНР и два – на Харьковщине.Пересмотр учебной нагрузки в школахПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотреть учебную нагрузку на школьников, которая, по его словам, является чрезмерной.В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.По словам Володина, со стороны правительства есть понимание того, что нагрузку надо пересматривать. Госдума планирует включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения.Учения "Барс-Крым"В Черноморском районе Крыма на западном побережье полуострова состоялись масштабные противодиверсионные учения добровольческого подразделения "Барс-Крым".Бойцы "Барса" совместно с МВД, пограничниками и Росгвардией в рамках учений заблокировали район и осматривали все машины и автобусы, чтобы выявить условную диверсионную группу противника. Также организованы патрули в населенных пунктах и отработка отражения вражеской атаки со стороны моря.Всего в районе устроили 115 блокпостов, в учениях задействованы несколько тысяч человек.Железная дорога до аэропорта "Симферополь"Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства железной дороги к аэропорту "Симферополь", рассказал РИА Новости Крым гендиректор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.Проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути с обустройством 21 искусственного сооружения и возведением пассажирского павильона с платформами.Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов. Это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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https://crimea.ria.ru/20241227/putin-sozdal-pri-sovbeze-nauchno-ekspertnyy-sovet-vo-glave-s-shoygu-1142974417.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Росавиация и Министерство транспорта Азербайджана раскрыли некоторые обстоятельства крушения пассажирского самолета в Актау. В Москве ликвидированы террористы из "Вилаят Хорасан"*, которые планировали взорвать один из отделов полиции. В России зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы. Вооруженные силы РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Пересмотр учебной нагрузки для школьников будет одним из приоритетных вопросов в 2025 году, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Крыму состоялись масштабные противодиверсионные учения добровольческого подразделения "Барс". Аэропорт "Симферополь" свяжут с основными городами Крыма железной дорогой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Новые детали крушения пассажирского самолета в Актау
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил
, что Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.
По его словам, обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в Актау.
Министр транспорта Азербайджана Рашад Наби в свою очередь заявил
, что Обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания говорить о том, что было "вмешательство извне".
По словам министра, выжившие пассажиры и бортпроводники сообщили о громких звуках, которые прозвучали вне самолета, когда он находился в небе над Грозным. Кроме того, на крыле лайнера обнаружены отверстия, внутри имеются повреждения фюзеляжа и различных режущих инструментов, свидетельствующие о внешнем воздействии.
О каком именно воздействии идет речь, предстоит определить следствию
Ликвидация террористов в Москве
ФСБ России предотвратила теракт
в Москве, который планировали совершить исламисты из запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан"*.
Ее члены, выходцы из Центральной Азии, планировали подорвать один из отделов полиции в столице России.
Для этого приобрели автомобиль, в который поместили газовые баллоны с пропаном, и приступили к изготовлению взрывного устройства.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.
Регистрация лекарства от рака
В Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы
"Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения.
Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку продлить жизнь на фоне заболевания. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Кроме того, он снимает боль и позволяет отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.
Освобождение очередных населенных пунктов в ходе СВО
Под контроль российских военных перешли еще два населенных пункта
.
Бойцы группировки войск "Запад" освободили Загрызово Харьковской области и Ивановку в ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов: шесть – в ДНР и два – на Харьковщине.
Пересмотр учебной нагрузки в школах
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил
о необходимости пересмотреть учебную нагрузку на школьников, которая, по его словам, является чрезмерной.
В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.
По словам Володина, со стороны правительства есть понимание того, что нагрузку надо пересматривать. Госдума планирует включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения.
Учения "Барс-Крым"
В Черноморском районе Крыма на западном побережье полуострова состоялись
масштабные противодиверсионные учения добровольческого подразделения "Барс-Крым".
Бойцы "Барса" совместно с МВД, пограничниками и Росгвардией в рамках учений заблокировали район и осматривали все машины и автобусы, чтобы выявить условную диверсионную группу противника. Также организованы патрули в населенных пунктах и отработка отражения вражеской атаки со стороны моря.
Всего в районе устроили 115 блокпостов, в учениях задействованы несколько тысяч человек.
Железная дорога до аэропорта "Симферополь"
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства железной дороги к аэропорту "Симферополь", рассказал
РИА Новости Крым гендиректор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.
Проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути с обустройством 21 искусственного сооружения и возведением пассажирского павильона с платформами.
Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов. Это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.
*террористическая организация, запрещенная в России
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