https://crimea.ria.ru/20241227/novye-detali-krusheniya-samoleta-v-aktau-i-ucheniya-v-krymu-glavnoe-za-den-1142977009.html

Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день

Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 27.12.2024

Новые детали крушения самолета в Актау и учения в Крыму: главное за день

Росавиация и Министерство транспорта Азербайджана раскрыли некоторые обстоятельства крушения пассажирского самолета в Актау. В Москве ликвидированы террористы... РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T22:59

2024-12-27T22:59

2024-12-27T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Росавиация и Министерство транспорта Азербайджана раскрыли некоторые обстоятельства крушения пассажирского самолета в Актау. В Москве ликвидированы террористы из "Вилаят Хорасан"*, которые планировали взорвать один из отделов полиции. В России зарегистрирован препарат для лечения рака предстательной железы. Вооруженные силы РФ освободили два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Пересмотр учебной нагрузки для школьников будет одним из приоритетных вопросов в 2025 году, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Крыму состоялись масштабные противодиверсионные учения добровольческого подразделения "Барс". Аэропорт "Симферополь" свяжут с основными городами Крыма железной дорогой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые детали крушения пассажирского самолета в АктауРуководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Самолет Embraer, потерпевший крушение в Казахстане возле города Актау, не смог приземлиться в Грозном из-за плана "Ковер", введенного на время атаки украинских беспилотников.По его словам, обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в Актау.Министр транспорта Азербайджана Рашад Наби в свою очередь заявил, что Обломки самолета на земле и показания свидетелей дают основания говорить о том, что было "вмешательство извне".По словам министра, выжившие пассажиры и бортпроводники сообщили о громких звуках, которые прозвучали вне самолета, когда он находился в небе над Грозным. Кроме того, на крыле лайнера обнаружены отверстия, внутри имеются повреждения фюзеляжа и различных режущих инструментов, свидетельствующие о внешнем воздействии.О каком именно воздействии идет речь, предстоит определить следствиюЛиквидация террористов в МосквеФСБ России предотвратила теракт в Москве, который планировали совершить исламисты из запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан"*.Ее члены, выходцы из Центральной Азии, планировали подорвать один из отделов полиции в столице России.Для этого приобрели автомобиль, в который поместили газовые баллоны с пропаном, и приступили к изготовлению взрывного устройства.При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.Регистрация лекарства от ракаВ Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения.Препарат уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку продлить жизнь на фоне заболевания. Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Кроме того, он снимает боль и позволяет отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии.Освобождение очередных населенных пунктов в ходе СВОПод контроль российских военных перешли еще два населенных пункта.Бойцы группировки войск "Запад" освободили Загрызово Харьковской области и Ивановку в ДНР.Всего за прошедшую неделю ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов: шесть – в ДНР и два – на Харьковщине.Пересмотр учебной нагрузки в школахПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотреть учебную нагрузку на школьников, которая, по его словам, является чрезмерной.В числе причин нагрузки выделяются следующие: сложные домашние задания и их объем, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, обучение во вторую смену, шестидневная учебная неделя.По словам Володина, со стороны правительства есть понимание того, что нагрузку надо пересматривать. Госдума планирует включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения.Учения "Барс-Крым"В Черноморском районе Крыма на западном побережье полуострова состоялись масштабные противодиверсионные учения добровольческого подразделения "Барс-Крым".Бойцы "Барса" совместно с МВД, пограничниками и Росгвардией в рамках учений заблокировали район и осматривали все машины и автобусы, чтобы выявить условную диверсионную группу противника. Также организованы патрули в населенных пунктах и отработка отражения вражеской атаки со стороны моря.Всего в районе устроили 115 блокпостов, в учениях задействованы несколько тысяч человек.Железная дорога до аэропорта "Симферополь"Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства железной дороги к аэропорту "Симферополь", рассказал РИА Новости Крым гендиректор предприятия "Крымская железная дорога" Михаил Гончаров.Проектом предусмотрено строительство 14 км электрифицированного железнодорожного пути с обустройством 21 искусственного сооружения и возведением пассажирского павильона с платформами.Всего за 10 лет деятельности КЖД дорожники отремонтировали более 400 километров путей, заменили свыше 270 комплектов стрелочных переводов. Это увеличило скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.*террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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https://crimea.ria.ru/20241227/putin-sozdal-pri-sovbeze-nauchno-ekspertnyy-sovet-vo-glave-s-shoygu-1142974417.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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