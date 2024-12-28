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Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже
Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T11:53
2024-12-28T11:53
владимир путин (политик)
закон и право
вооруженный мятеж
попытка вооруженного мятежа в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, или пожизненным лишением свободы.При этом участник мятежа может быть освобожден от ответственности, если добровольно и своевременно сообщил органам власти или иным образом способствовал "предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ". При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.Правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения, если это повлекло тяжкие последствия, был одобрен Госдумой в окончательном чтении 17 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикамНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властьюКиселев высказался о смертной казни
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владимир путин (политик), закон и право, вооруженный мятеж, попытка вооруженного мятежа в россии
Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже

Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в вооруженном мятеже

11:53 28.12.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
По новому закону за организацию или руководство вооруженным мятежом в целях насильственного изменения конституционного строя России предусмотрены от 15 до 20 лет (прежде от 12 до 20 лет). За участие в таком мятеже - от 12 до 20 лет, ранее аналогичное наказание предполагалось в УК РФ за "активное участие" в вооруженном мятеже.
Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, или пожизненным лишением свободы.
При этом участник мятежа может быть освобожден от ответственности, если добровольно и своевременно сообщил органам власти или иным образом способствовал "предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ". При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.
Правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения, если это повлекло тяжкие последствия, был одобрен Госдумой в окончательном чтении 17 декабря.
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Владимир Путин (политик)Закон и правоВооруженный мятежПопытка вооруженного мятежа в России
 
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