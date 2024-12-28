https://crimea.ria.ru/20241228/putin-uzhestochil-nakazanie-za-uchastie-v-vooruzhennom-myatezhe-1142988159.html

Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже

Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Путин ужесточил наказание за участие в вооруженном мятеже

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T11:53

2024-12-28T11:53

2024-12-28T11:53

владимир путин (политик)

закон и право

вооруженный мятеж

попытка вооруженного мятежа в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.Если организация вооруженного мятежа или участие в нем повлекли за собой смерть человека или иные тяжкие последствия, это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, или пожизненным лишением свободы.При этом участник мятежа может быть освобожден от ответственности, если добровольно и своевременно сообщил органам власти или иным образом способствовал "предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ". При этом в его действиях не должно содержаться иного состава преступления.Правительственный законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного заключения, если это повлекло тяжкие последствия, был одобрен Госдумой в окончательном чтении 17 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое вооруженный мятеж и чем грозит зачинщикамНарышкин: Госдеп намерен подстрекать россиян к силовой борьбе с властьюКиселев высказался о смертной казни

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, вооруженный мятеж, попытка вооруженного мятежа в россии