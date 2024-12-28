https://crimea.ria.ru/20241228/na-rynke-v-krymu-zaderzhali-chetverykh-nelegalnykh-migrantov-1142987776.html

На рынке в Крыму задержали четверых нелегальных мигрантов

На рынке в Крыму задержали четверых нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 28.12.2024

На рынке в Крыму задержали четверых нелегальных мигрантов

Четверо мигрантов задержаны на рынке в Крыму и могут быть выдворены из страны. Об этом сообщает республиканское МВД. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T11:42

2024-12-28T11:42

2024-12-28T11:42

нелегальные мигранты

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Четверо мигрантов задержаны на рынке в Крыму и могут быть выдворены из страны. Об этом сообщает республиканское МВД.Сотрудники правоохранительных и силовых структур обследовали помещения, здания, сооружения, участки местности и транспортные средства на территории оптового рынка "Крымский Привоз", чтобы проверить законность нахождения на территории Российской Федерации иностранных граждан."По итогам проводимых мероприятий установлены и задержаны четыре иностранных гражданина, нарушивших миграционное законодательство РФ, которые были доставлены в отдел иммиграционного контроля УВМ МВД по Республике Крым для привлечения к административной ответственности", - говорится в сообщении.В оперативно-розыскных мероприятиях участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с отделом иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по РК. Силовую поддержку оказало спецподразделение Росгвардии.На данный момент на нарушителей составлено шесть административных протоколов по статьям "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" и "Нарушение иммиграционных правил".Летом президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженностиВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовКогда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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