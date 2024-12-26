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Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности
Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности - РИА Новости Крым, 26.12.2024
Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности
Продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях и создает... РИА Новости Крым, 26.12.2024
2024-12-26T15:16
2024-12-26T15:16
2024-12-26T15:22
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях и создает большую нагрузку на социальную сферу страны. Об этом на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".И подчеркнул, что нужно детально проработать вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование.Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы принят и вступает в силу с 1 апреля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ
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дмитрий медведев, новости, мнения, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности
Нахождение членов семей мигрантов в России становится причиной напряженности – Медведев
15:16 26.12.2024 (обновлено: 15:22 26.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях и создает большую нагрузку на социальную сферу страны. Об этом на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
"Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны, а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства", – сказал Медведев.
И подчеркнул, что нужно детально проработать вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование.
Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы принят и вступает в силу с 1 апреля 2025 года.
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