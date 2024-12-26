https://crimea.ria.ru/20241226/nakhozhdenie-chlenov-semey-migrantov-v-rf-stanovitsya-prichinoy-napryazhennosti-1142943235.html

Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности

Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности - РИА Новости Крым, 26.12.2024

Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженности

Продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях и создает... РИА Новости Крым, 26.12.2024

2024-12-26T15:16

2024-12-26T15:16

2024-12-26T15:22

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Продолжительное нахождение членов семей трудовых мигрантов в России в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях и создает большую нагрузку на социальную сферу страны. Об этом на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".И подчеркнул, что нужно детально проработать вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед зачислением в школы, включая финансирование.Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы принят и вступает в силу с 1 апреля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранцевВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантовМигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, новости, мнения, миграционная политика, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты