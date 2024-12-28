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Над Крымом отработала ПВО второй раз за день - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
Над Крымом отработала ПВО второй раз за день - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
Над Крымом сбиты еще два беспилотника, один - над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T17:41
2024-12-28T17:52
крым
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министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты еще два беспилотника, один - над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в период с 11.00 до 13.00 мск в субботу дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата - также один БПЛА был сбит над территорией Курской области, два – над территорией Республики Крым.За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 57 уничтожены вне зоны специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками три региона России: сбито 56 целейУкраинские беспилотники сбиты над Азовским моремУкраинские беспилотники сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Над Крымом отработала ПВО второй раз за день

Над Крымом сбиты еще два беспилотника

17:41 28.12.2024 (обновлено: 17:52 28.12.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты еще два беспилотника, один - над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 15.45 до 16.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Один БПЛА сбит над территорией Курской области, два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в период с 11.00 до 13.00 мск в субботу дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата - также один БПЛА был сбит над территорией Курской области, два – над территорией Республики Крым.
За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них 57 уничтожены вне зоны специальной военной операции.
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