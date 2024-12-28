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Очередь на Крымский мост сильно выросла - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Очередь на Крымский мост сильно выросла
Очередь на Крымский мост сильно выросла - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Очередь на Крымский мост сильно выросла
На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, также увеличился поток транспорта со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T19:08
2024-12-28T19:08
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, также увеличился поток транспорта со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
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РИА Новости Крым
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60
логистика, транспорт, крым, новости крыма
Очередь на Крымский мост сильно выросла

В очереди на Крымский сомт стоят 435 машин

19:08 28.12.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, также увеличился поток транспорта со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"На 19:00 в очереди со стороны Тамани находятся 157 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 278 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.
Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
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