https://crimea.ria.ru/20241228/ochered-na-krymskiy-most-silno-vyrosla-1142999976.html

Очередь на Крымский мост сильно выросла

Очередь на Крымский мост сильно выросла - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Очередь на Крымский мост сильно выросла

На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, также увеличился поток транспорта со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T19:08

2024-12-28T19:08

2024-12-28T19:08

логистика

транспорт

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, также увеличился поток транспорта со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, крым, новости крыма