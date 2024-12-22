https://crimea.ria.ru/20241222/ot-pitera-do-sevastopolya-bez-svetoforov-khusnullin-o-novom-na-trasse-m-4-1142844181.html

От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4 - РИА Новости Крым, 22.12.2024

От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

Открыт новый участок дороги, который сократит время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя. Об особенностях трассы рассказал заместитель председателя... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T17:16

2024-12-22T17:16

2024-12-22T17:16

трасса м-4 "дон"

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Открыт новый участок дороги, который сократит время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя. Об особенностях трассы рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.Он напомнил, что скоростной участок до Крымского моста протяженностью почти 120 км соединяет М-4 "Дон" с трассой "Таврида".Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Она должна обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.Отметил он и открытие 120-километрового скоростного подхода, который обеспечит бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это позволит повысить транспортную доступность курортов Юга России.В сентябре Марат Хуснуллин заявлял, что единый маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем появится до конца года. Год назад он анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скоростная магистраль от Крыма до Питера: в Госдуме оценили строительство1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять летВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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