От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
От Питера до Севастополя без светофоров - Хуснуллин о новом участке М-4 "Дон"
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Открыт новый участок дороги, который сократит время в пути от Санкт-Петербурга до Севастополя. Об особенностях трассы рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Он напомнил, что скоростной участок до Крымского моста протяженностью почти 120 км соединяет М-4 "Дон" с трассой "Таврида".
"Теперь от Санкт-Петербурга до Севастополя можно доехать без светофоров, а это более 2 600 км! Также этот участок является частью кольцевой дороги вокруг Азовского моря", - отметил вице-премьер.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь. Она должна обеспечить выход к Крымскому мосту и сократить время пути из Краснодарского края до Крыма.
Отметил он и открытие 120-километрового скоростного подхода, который обеспечит бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это позволит повысить транспортную доступность курортов Юга России.
В сентябре Марат Хуснуллин заявлял, что единый маршрут между Санкт-Петербургом и Севастополем появится до конца года. Год назад он анонсировал, что в 2024 году появится новая автомобильная трасса - кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров, из которых больше половины - четырехполосные скоростные дороги.
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