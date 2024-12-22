https://crimea.ria.ru/20241222/putin-otkryl-novuyu-trassu-s-vykhodom-k-krymskomu-mostu-1142840371.html
Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту
Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T14:15
2024-12-22T14:15
2024-12-22T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования с разрешенной скоростью движения 90 километров в час, сказано в справочных материалах к мероприятию.Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, крымский мост, крым, краснодарский край, транспорт, логистика
Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту
Новую трассу с выходом к Крымскому мосту открыл президент РФ Владимир Путин
14:15 22.12.2024 (обновлено: 14:41 22.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
"Еще один новый объект – это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу "Дон" и "Таврида". Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснлдар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков", – сказал глава государства.
Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования с разрешенной скоростью движения 90 километров в час, сказано в справочных материалах к мероприятию.
Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении.
“В состав дороги входят 10 новых транспортных развязок в разных уровнях, 15 путепроводов, 33 моста и 1 надземный пешеходный переход”, – сказано в справочных материалах.
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