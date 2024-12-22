https://crimea.ria.ru/20241222/putin-otkryl-novuyu-trassu-s-vykhodom-k-krymskomu-mostu-1142840371.html

Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту

Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Путин открыл новую трассу с выходом к Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T14:15

2024-12-22T14:15

2024-12-22T14:41

владимир путин (политик)

новости

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 км дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования с разрешенной скоростью движения 90 километров в час, сказано в справочных материалах к мероприятию.Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241209/skorostnaya-magistral-ot-kryma-do-pitera-v-gosdume-otsenili-stroitelstvo-1142449901.html

крымский мост

крым

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, крымский мост, крым, краснодарский край, транспорт, логистика